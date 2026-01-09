FREEMAIL
STRASTI NA BALIJU /

Maja Šuput objavila vruće i senzualne fotografije s luksuznog odmora sa Šimom

Maja Šuput objavila vruće i senzualne fotografije s luksuznog odmora sa Šimom
Foto: Sime Zelic/pixsell

Najnovijom objavom s Balija podigla je temperaturu i izazvala lavinu komentara

9.1.2026.
9:02
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
Poznata hrvatska pjevačica i poduzetnica, Maja Šuput (46), početak 2026. godine provodi na egzotičnoj destinaciji, a svoje pratitelje na društvenim mrežama ne prestaje oduševljavati prizorima s luksuznog odmora. Nakon je se u četvrtak prvi put na društvenoj mreži objavila snimku poljupca sa zvijezdom RTL-ova showa "Gospodin savršeniŠimom Elezom, (27) najnovijom objavom s Balija podigla je temperaturu i izazvala lavinu komentara. Uz seriju fotografija na kojima pozira u strastvenom zagrljaju ispred impresivnog slapa, kratko je poručila: "Kinda ICONIC ...", dajući do znanja da je i sama svjesna snage prizora kojeg dijeli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by majasuput (@majasuput)

Strast na slapovima Balija

Na fotografijama snimljenim ispred veličanstvenog slapa Kanto Lampo u Indoneziji, Maja i Šime prikazuju čistu romantiku i strast. Šime u naručju drži Maju koja se nogama obavila oko njega, dok izmjenjuju poljupce okruženi netaknutom prirodom. Pjevačica, odjevena u crni jednodijelni kupaći kostim s visokim izrezom, pozirala je i sama, a njezine senzualne fotografije na stijenama slapa odišu samopouzdanjem i energijom.

Fanovi su oduševljeni

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje prizorima. Komentari poput "Još sam pod dojmom, tako senzualno, a tako ukusno, ma savršeno" i "Divno, a vi zavidni, pišite što želite" svjedoče o tome koliko je javnost sretna zbog njezine nove ljubavi. Mnogi su se složili da par izgleda predivno zajedno te su im poželjeli sreću. Dok Maja uživa u zasluženom odmoru i ljubavi, njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju što donosi budućnost za "kraljicu vjenčanja", kako na privatnom, tako i na poslovnom planu.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kerum se prisjetio kaosa u Splitu zbog snijega: 'Ovo je poučak kako se sačuvati od lomova'

Maja šuputŠime ElezBaliGospodin Savršeni
