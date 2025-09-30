Vivien nakon prekida otkriva da je zaljubljena: 'Čekam prosidbu, najljepše je biti mlada mama'

Vivien Kurtović mlada je glazbenica koju smo pratili u RTL-ovom showu ''Ljubav je na selu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, bez reklama. U veljači ove godine pričala nam je o raskidu zaruka s Talijanom, a nakon prekida istih, otkrila nam je kakav je njezin ljubavni život danas. Prema njezinim riječima, u ljubavi joj cvatu ruže, a tako je i s njezinom glazbenom karijerom.

"Mogu samo reći ovo... Zaljubljena sam. Volim romantiku i kad muškarac zna što želi. Čekam prosidbu. Smatram da je najbolje da imam nekoga iz svoje branše jer se tada najbolje razumijemo u svemu. I naravno, treba mi netko s kim ću imati dijete jer je najljepše biti mlada mama. Ja sebe vidim kao udatu, sretnu i ostvarenu ženu u karijeri. Nije bitno gdje si, već s kim si. Međutim, jedino mi je ravan Hollywood i Amerika", rekla nam je Vivien koja nam je pričala i o tome kako napreduje i njezina glazbena karijera:

'Završavam i drugu knjigu!'

"Trenutno sam u Beogradu i Novom Sadu kod sestre. Pjevam na Skadarliji i dobila sam titulu 'Kraljica Skadarlije'. Snimam novu pjesmu "Kraljica Skadarlije" pa me možete me slušati. Završavam i drugu knjigu 'Kosmička Pravda' koju ću predstaviti na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.''

Podsjetimo, Vivien nam je u veljači ove godine pričala o Talijanu kojeg je upoznala u Crnoj Gori. Kako je rekla tada, osvojio ju je odmah, ali njihova veza nije izdržala test vremena:

"Obećao mi je da će me posjetiti za blagdane, no to nije učinio. Poslao mi je zaručnički prsten, ali sam ga odbila. Najbolji način prosidbe je takav da se dogodi spontano. Na moru, na brodu... S glazbom, naravno. A što se njega tiče, iskreno, neka mu je sretno. Mene sreća negdje čeka i imam osjećaj da dolazi uskoro."

