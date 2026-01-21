Valentina nakon showa iskreno priznala: 'Problemi na farmi su se često gurali pod tepih'

Valentina je za RTL.hr otvoreno progovorila o svom sudjelovanju u showu Ljubav je na selu, koje opisuje kao jedno od najposebnijih iskustava u životu. Ističe da iz emisije nosi uspomene koje će pamtiti zauvijek, kao i nova poznanstva koja su joj obilježila proteklo razdoblje.

Ne skriva oduševljenje cijelim projektom i priznaje da nikada prije nije doživjela ništa slično. Iako je u emisiju ušla s određenim očekivanjima, stvarnost ih je, kako kaže, uvelike nadmašila.

„Nadala sam se da ću upoznati puno dobrih i svakakvih ljudi, ali ispali su još kvalitetniji i zanimljiviji nego što sam mislila“, rekla je Valentina.

Osmijeh koji ju je osvojio

Otkrila je i što ju je na samom početku privuklo farmeru Josipu Đ., kao i s kakvim je nadama ušla u ovu avanturu.

„Kod Josipa me privukao njegov osmijeh“, priznala je, dodavši kako vjeruje da bi se mnoge djevojke složile s njom. No, nije se radilo samo o izgledu – za nju je taj osmijeh bio odraz njegove osobnosti i onoga što se krije iza njega.

Prijateljstvo umjesto romanse

Na pitanje je li se između nje i Josipa ikada razvila romantična povezanost, Valentina je bila potpuno iskrena.

„Pa ne, moram reći da ne“, priznala je, dodajući kako od samog početka nije bilo onog presudnog „klika“. Njihov odnos opisala je kao ugodan i prijateljski, ispunjen razgovorima o raznim temama, ali bez romantične kemije.

„Lijepo smo razgovarali i o svemu pričali, ali nije se desilo to neko romantično. Taj dio“, objasnila je.

Iskreno o malom razočaranju

Ne skriva da ju je takav ishod pomalo rastužio.

„Pa mislim da malo jesam“, rekla je na pitanje je li bila razočarana. Smatra da, bez obzira na sve, svatko tko se prijavi u emisiju takvog formata u sebi nosi nadu da će pronaći ljubav.

„Koliko god ljudi govorili da možda ne očekuju ljubav, ja mislim da se u biti uvijek nadaš i očekuješ“, iskreno je podijelila.

Ipak, svemu je pristupila zrelo i realno.

„Bila sam malo razočarana, ali to nije stvar koju možeš forsirati. Pa onda je to bilo u redu“, zaključila je.

‘Sjajan par, sve bolji i bolji’

Valentina je potvrdila da je i nakon snimanja ostala u kontaktu s Josipom i Ksenijom.

„U kontaktu sam s Josipom i s Ksenijom najviše“, rekla je, naglasivši da među njima nema loših osjećaja.

Na pitanje kako joj se čini njihov odnos, odgovorila je bez zadrške:

„Pa čine se kao sjajan par, sve bolji i bolji kako vrijeme odmiče“, rekla je uz osmijeh, dodavši kako se njihova veza s vremenom samo učvršćivala.

Neočekivani spoj koji se pokazao dobitnim

Iskreno je priznala da je u početku imala drukčiji dojam o Kseniji.

„U početku sam mislila da će Ksenija biti prestroga za njega“, kazala je, no ubrzo je promijenila mišljenje.

„Onda je Ksenija jako brzo pokazala svoje veselo i zabavno lice, kao što je i on“, dodala je.

Prema Valentininom mišljenju, njih ne povezuje samo sličan smisao za humor, već i dublje vrijednosti.

„Imaju tu neku crtu – vrijedni su, ambiciozni i puno toga žele postići, tako da mislim da se super slažu, već koliko vidimo, na više razina“, objasnila je za RTL.hr.

Žali što se neke stvari nisu razriješile

Iako ne žali ni za čim, priznala je da joj je zasmetala atmosfera u kojoj su se nesuglasice često gurale pod tepih.

„Možda čak malo žalim zbog toga što nismo neke stvari razriješili. Ako bi bila neka trzavica ili nešto, stav je bio: ‘Dobro, nećemo dugo biti zajedno, pa je sve u redu’“, rekla je.

Dodala je kako joj takav pristup s vremenom nije odgovarao.

„Ja zapravo više volim raščistiti stvari, a ovdje je bila atmosfera više takva da ‘ajmo pustiti’. Kako vrijeme prolazi, onda mi to u biti ne paše“, priznala je.

Instantna kemija ugasila natjecateljski duh

Prema njezinim riječima, prava borba za Josipovu naklonost gotovo da nije ni postojala jer su se on i Ksenija odmah povezali.

„Na farmi nije bilo puno konkurencije zato što su se Josip i Ksenija odmah nekako spojili i kliknuli. Odmah su osjetili iskre i sve ostalo, pa mi druge cure nismo imale previše prostora“, ispričala je.

Ipak, otkrila je da su u pozadini postojale manje trzavice, ponajviše između Ksenije i Danke, zbog Dankine neodređenosti.

„Nije se to nešto pretjerano potenciralo, ali osjetilo se da je atmosfera povremeno bila malo napeta“, prisjetila se.

Na kraju, Valentina je pronašla svoje mjesto u toj neobičnoj dinamici – izgradila je prijateljski odnos s parom koji je obilježio sezonu.

„Nekako sam s Ksenijom i Josipom ostala bolja, dok sam s Dankom više na službenoj, formalnoj razini“, zaključila je.

