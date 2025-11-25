Dejan i Valentina tajnoviti oko prošle noći, a Petra otkrila: 'Simpatija je otišla na jedan veći nivo'

Najmlađi farmer Dejan kojeg pratimo u emisiji ''Ljubav je na selu'' na RTL-u i platformi Voyo u kuću je dovezao još jedan krevet za svoje djevojke, a na njemu će spavati Ajda. Dora i Valentina postaju cimerice u njegovoj sobu, a on seli na kauč.

'‘Iako će on spavati u dnevnom boravku, krevet će nam mirisati na njega’', poručila je Dora.

Foto: Rtl

U Donjoj Voći, Robertovi najmiliji došli su mu dati podršku i upoznati dame, a one su ih odlučile ispitati sve detalje o farmeru. Ankica i Suzana kazale su kako će se za njegovu naklonost potruditi, no Riva je imala drugačije mišljenje – neće odustati od svojih stavova, a ako je suđena, ljubav će se dogoditi.

'‘Suzana nije njegov tip, a mislim da ga Riva malo živcira’', smatrao je Robertov prijatelj i prednost dao Ankici.

'Dovoljno je da se pogledamo'

U Baranji, Josip Đ. koristi svaku priliku da ga dame obore s nogu, a novu priliku imat će u kulinarskom izazovu – izradi pizze. Iako su imali sitne poteškoće s pečenjem, svi su se sjajno zabavljali.

'‘Dovoljno je da se pogledamo, mi se smijemo’', Ksenija je komentirala iskrice s Josipom.

Foto: Rtl

U Bilicama vesela Dottie ustala je prva i plesala uz izlazak sunca, a njezina energija oduševila je Josipa E.

'‘Nisam se htio prvu večer nikome uvući u krevet, a valjda hoću. Valjda će me zvati koja, vide da spavam u dnevnoj sobi na malom kauču’', smijao se farmer.

Jelica i Dottie najviše su se zbližile i za kratko vrijeme postale prave prijateljice, a Kanađanka je otkrila kako svim snagama pokušava naučiti hrvatski jezik.

'‘Ne znam znaju li da dosta toga razumijem. Razumjela sam neke stvari za koje su možda mislili da ne razumijem’', smijala se Dottie.

Foto: Rtl

Prvo jutro u Sunji započelo je radno. Farmer je bio zadovoljan, a Ankica i Sara najviše su se prihvatile posla. Đurđa je, pak, bila raspoložena za plesanje i prvu kavu.

I njezin je modni odabir pokazao da ne namjerava baš prljati ruke, što je zamijetio i farmer: '‘Ona je sređena za izlazak, za neki vašar. A ove dvije su spremne za posao!’'

'‘Onda njih lijepo ostavi na farmi, a ja odoh u manekene’', imala je spreman odgovor kraljica špice.

'‘Kao prijatelj bih se s njom slagao, ali ne bih mogao s njom živjeti i da bi to drugo trajalo’', Željko je smatrao, no ipak ju je počastio vožnjom u svojoj prikolici.

Petra je ostala tajnovita...

Jutro u Drežnik Gradu kod Tomislava počelo je prepričavanjem sinoćnje fešte, ali i nekim neočekivanim priznanjima.

'‘Jedna prisnost dodatna se ipak dogodila... Simpatija je otišla na jedan veći nivo, to je opet ono neočekivano, stvarno me iznenadilo možda malo’', Petra je ostala tajnovita o detaljima.

Foto: Rtl

Novo jutro u Suzi počelo je jutarnjim druženjem Josipa i Ksenije uz kavu, što im je oboma jako dobro sjelo. Danka i Valentina priznale su da nisu najbolje spavale, a probudili su ih pijetlovi ranom zorom. Ipak, svi su se vrlo brzo prihvatili svojih radnih obaveza.

Dejanove djevojke jutro su započele šminkanjem, a zahtijevale su i doručak pa se farmer bacio na posao. Ipak, jaja i slanina nisu ih impresionirale pa su Ajda i Dora odbile jesti, što ga je prilično naživciralo.

A tijekom doručka Valentina je otkrila da su Dejan i ona zaspali u istom krevetu, dok je Dora otišla u dnevni boravak.

'‘Jel bilo poljubaca?’' zezala ih je Dora, dok su se njih dvoje branili kako se ništa nije dogodilo, no Ajda im nije baš vjerovala.

Tomislav i cure bacili su se na posao!

U Donjoj Voći kod Roberta od ranog jutra otrovne strelice. Riva je Ankicu zezala zbog kuhanja, a ona njoj vratila zbog šminkanja. '‘Volim ja i raditi’', poručila joj je Riva.

Svoje dvorište i vrt odabranicama je pokazao i Josip E., a zajedno su uredili vrt i ubrali dozrelo povrće. Farmer je u jednom trenu nenadano Dottie uhvatio za ruku.

'‘Mučim se pročitati ga. Kompleksan je. Ne mogu shvatiti zanimam li ga. Ali ja neću odustati’', poručila je.

Tomislav i cure bacili su se na posao u njegovom vrtu, a on je obećao da ih nauči kako baratati i motikom i štihačom te se pokazao kao pravi instruktor.

'‘Ne ide im bogznašto s motikama’', zaključio je.

Josip Đ. svojim se djevojkama pohvalio provozavši ih kroz selo u traktorskoj prikolici, dok su one veselo pozdravljale prolaznike: '‘Uvijek si zvijezda dok se na traktoru voziš!’'

Foto: Rtl

Što donosi novi dan na imanjima, pokazat će nova epizoda ''Ljubav je na selu'', sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi Voyo.

