Šok za najmlađeg farmera u 'Ljubav je na selu': 'Djevojke danas nisu mogle doći'

Prvi spojevi u emisiji ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, opasno se zahuktavaju, a u večerašnjoj epizodi svoje će kandidatkinje upoznati preostala trojica farmera... Josip Đ., Dejan i Tomislav. Josipove kandidatkinje bit će itekako uzbuđene i jedva će čekati da mu se predstave u najboljem svijetlu.

Neke će se hvaliti da su zbog njega prevalile veliki put, neke da su uspješne poduzetnice i spisateljice, a neke će biti skromne, dok će oči govoriti baš sve.

''Pokušala me hipnotizirati svojim pogledom, to mi se nije svidjelo'', bit će zbunjen mladi farmer nakon jednog razgovora.

Foto: RTL

Hoće li Dejan izgubiti nadu?

Simpatičnom Tomislavu stižu tri snažne žene. Diplomirana filozofkinja i etnologinja, povjesničarka te bivša glazbenica. Trema će biti i više nego vidljiva, no mladi će se farmer hrabro pokušati uloviti u koštac sa zadatkom. Najmlađi farmer sezone Dejan bit će itekako uzbuđen prije upoznavanja, no voditeljica Anita Martinović pripremit će mu hladan tuš:

''Slušaj, imam jednu situaciju... Djevojke koje su ti pisale nisu mogle danas doći. Ali došao je netko.''

Foto: RTL

Hoće li Dejan izgubiti nadu ili probati spasiti što se spasiti da? Uz to, dvojica farmera na licu mjesta morat će donijeti prvu tešku odluku i jednu svoju damu poslati kući tek što su je upoznali!

Tko već pakira kovčege, a tko već planira zajedničku budućnost, pokazat će nova epizoda ''Ljubav je na selu'', večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

