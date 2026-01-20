Robert otkrio što se dogodilo s njim i Sanjom nakon showa: 'Ima šanse da postanemo nešto više'

Nakon završetka 18. sezone popularne RTL-ove emisije 'Ljubav je na selu', Robert je za RTL.hr progovorio o svom privatnom životu i otkrio u kakvom je danas odnosu sa Sanjom te postoji li mogućnost da njihova priča ipak dobije romantičan nastavak.

Farmer priznaje da su on i Sanja i dalje u kontaktu, no zasad se njihova komunikacija svodi isključivo na poruke. Razlog tome, kako kaže, nisu emocije već životne okolnosti.

Foto: Rtl

„Čujemo se Sanja i ja. Trenutačno se samo dopisujemo jer živimo daleko jedno od drugog. Ona radi i ja radim i kad ćemo imati vremena, naći ćemo se“, rekao je Robert za RTL.hr, dodavši kako su udaljenost i obaveze glavni razlog zbog kojeg se još nisu ponovno vidjeli.

Foto: Rtl

Nada i dalje postoji

Ipak, vrata potencijalnoj vezi nisu zatvorena. Robert ističe kako među njima još uvijek postoji mogućnost da odnos preraste u nešto više, ali bez pritiska i velikih očekivanja. „Ima šanse da postanemo nešto više. Čekamo to slobodno vrijeme pa ćemo vidjeti“, iskreno je priznao.

Za razliku od odnosa sa Sanjom, s Ankicom je priča, čini se, u potpunosti završena. Robert otkriva da nakon završetka snimanja s njom više nije u kontaktu. „S Ankicom se nisam čuo niti jednom od završetka showa“, kratko je zaključio za RTL.hr.

Podsjetimo, Robert je u emisiji na romantično putovanje pozvao Ankicu, no njihov odnos bio je obilježen nesuglasicama. Na reunionu je priznao da je požalio što nije poveo Sanju te da je prilikom odabira poslušao savjete prijatelja, što mu je danas – kako kaže – žao.

