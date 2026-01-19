FREEMAIL
NIJE BILO SUĐENO /

Tko je sve prekinuo nakon romantičnog putovanja? Ovi parovi iz 'Ljubav je na selu' nisu uspjeli

Tko je sve prekinuo nakon romantičnog putovanja? Ovi parovi iz 'Ljubav je na selu' nisu uspjeli
Foto: Rtl

Povratak u svakodnevicu mnogima je donio razočaranje, a kemija s ekrana nije izdržala test stvarnog života

19.1.2026.
10:47
Hot.hr
Rtl
Romantična putovanja u showu ‘Ljubav je na selu’ često se doživljavaju kao vrhunac priče i trenutak kada bi veze trebale procvjetati. Ipak, povratak u svakodnevicu mnogima je donio razočaranje, a kemija s ekrana nije izdržala test stvarnog života. Donosimo pregled parova koji su nakon romantičnog putovanja odlučili krenuti svatko svojim putem.

Foto: Rtl

Dejan i Miljana

Nakon što ga je Dora odbila, Dejan je na putovanje poveo Miljanu, a njihova je priča isprva djelovala obećavajuće. Ipak, tijekom boravka pojavile su se nesuglasice i razlike u životnim vrijednostima, što je dovelo do čestih svađa. Po povratku kući oboje su shvatili da nisu kompatibilni u dugoročnom smislu te su odlučili ostati samo prijatelji.

Robert i Ankica

Robert i Ankica prošli su kroz niz uspona i padova tijekom showa. Ankica je na putovanju tražila jasne znakove da njihova veza ima budućnost, dok je Robert stalno tražio još vremena. Nakon povratka nisu se čuli, a na reunionu je uslijedio pravi preokret – Robert je priznao da žali što je Ankicu poveo na putovanje te otkrio da su mu osjećaji ipak bili usmjereni prema Sanji.

 

Dottie i Josip E.

Jedan od simpatičnijih parova ove sezone, Dottie i Josip E., na putovanju su se dobro zabavljali, no brzo su shvatili da njihova priča nema budućnost.

“Nas dvoje smo dobro, ali nema tu neke ljubavi”, rekao je Josip za RTL.hr. “Mislim da to neće prerasti u nešto više. Ja jednostavno nisam ono što ona traži od muškarca”, iskreno je priznao.

Foto: Rtl

Nada i Željko

Nada i Željko na romantičnom su putovanju djelovali vrlo povezano, no po povratku u stvarni svijet razlike su postale izraženije. Njihovi planovi za budućnost nisu se poklopili pa su odlučili ostati u prijateljskim odnosima.

“Rekla bih da je nakon putovanja jedna latica ipak uvenula. Više ćemo ostati baš lijepi, dobri prijatelji”, otkrila je Nada na reunionu.

Tomislav i Viktorija

Tomislav i Viktorija tijekom putovanja su se sjajno slagali, a Tomislav joj je čak poslao pismo u kojem joj je priznao osjećaje. Ipak, Viktorija mu je nakon povratka otvoreno rekla da ga vidi samo kao prijatelja te da u njemu ne prepoznaje svoju srodnu dušu.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Neki su močili noge, neki uživali na suncu, a pao je i picigin: 'Nemojte ovo objavljivat, svi će htjet doć'

Tko je sve prekinuo nakon romantičnog putovanja? Ovi parovi iz 'Ljubav je na selu' nisu uspjeli