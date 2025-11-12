Otkrio zašto ga je privukla: 'Razgovarali smo o intimni. Ona je slobodnog duha, kao i ja'

Zavodnik Josip Ercegović iskoristio je prvi tulum kao savršenu priliku da bolje upozna ne samo svoje kandidatkinje, nego i djevojke koje su došle kod drugih farmera – a najviše se zadržao uz Iris, koja je u 'Ljubav je na selu' stigla zbog Tomislava.

Farmer Josip Ercegović iz 'Ljubav je na selu' je sada za RTL.hr otkrio što ga je privuklo kod Iris i o čemu su razgovarali.

Iako fizički nije njegov tip, priznaje da ga je odmah osvojila karakterom, stavovima i opuštenim načinom komunikacije. "Nisam se bojao da će se ostale djevojke koje su došle kod mene naljutiti zato što sam razgovarao i s drugim curama. Ja sam otvoren i dao sam im do znanja da sam ja otvoren za nova upoznavanja. Takav sam, kakav sam", kaže Josip.

"Ne bih rekao da su cure bile ljubomorne, nisam primijetio, osim možda Jelica. Ona je dan nakon malo zahladila odnos sa mnom", dodao je Josip za RTL.hr.

Iris ga, kaže, nije "kupila" izgledom, nego nečim sasvim drugim. "Iris me nije privukla izgledom, nego karakterno. Mi dijelimo iste stavove i lifestyle. Razgovarali smo o intimi, tu smo se baš našli. Ona je slobodnog duha kao i ja. Tako da da, razgovarali smo o intimi, putovanjima, ona živi u Pragu", otkrio je.

Priznaje i da je inicijativa s njegove strane bila brza i jasna. "Na partyju sam joj odmah prišao. Odmah sam skužio kakva je žena, fizički nije moj tip, ali je otvorena i privukla me", iskren je Josip za RTL.hr.

