Osebujna Ljiljana bez zadrške: 'Godine ne otkrivam, a kuhala nisam nikad. Mama me razmazila'
Trenutak koji je izazvao najviše komentara među gledateljima bio je Josipovo pitanje o Ljiljaninim godinama
Show ''Ljubav je na selu'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo i ove sezone donosi zanimljive priče, neočekivane spojeve i iskrene emocije. Među kandidatkinjama koje su privukle pažnju gledatelja našla se i Ljiljana, skiperica i poduzetnica koja je uz more i posao posvećena i pisanju knjiga o duhovnosti.
Kako piše RTL.hr, Ljiljana je farmeru Josipu Đ. poslala pismo, a njihov spoj se, sudeći po svemu, dugo neće zaboraviti. Iako priznaje da ju je u početku uhvatila trema, brzo se opustila i pokazala iskrenu, opuštenu stranu. No, trenutak koji je izazvao najviše komentara među gledateljima bio je Josipovo pitanje o njezinim godinama. Na to je, kako sama kaže, reagirala prilično direktno:
''Nekako mi je normalno da ne otkrivam svoje godine. Pitanja o godinama su mi nepristojna", rekla je Ljiljana za spomenuti medij i osvrnula se na njihovu kompatibilnost: "Meni je on super, ali ja sam visoka 175 cm, ne znam baš da si pašemo fizički.''
Ljiljani iz 'Ljubav je na selu' želja je napisati još jednu knjigu
Ljiljana koja danas vodi vlastitu firmu za najam glisera i vozi turiste na Kornate, otoke i skrivene uvale, priznaje da uživa u pažnji koju sada dobiva zahvaljujući emisiji. Kako piše RTL.hr, poruke joj stižu svakodnevno, a sve to, kaže, doživljava s osmijehom i dozom zabave.Osim što uspješno gradi posao na moru, Ljiljana je i autorica triju knjiga pod nazivom ''Moj susret s Bogom'', od kojih je jedna objavljena na engleskom jeziku.
Za RTL.hr je otkrila da bi voljela napisati još jednu knjigu jer smatra da je duhovnost tema koja bi trebala biti dostupna svima. Pored svega, otkrila je i zašto ne kuha.
''Nikad nisam kuhala, mene je mama razmazila. Bila sam odlikašica u školi i ona mi je uvijek govorila da ja učim i nije mi dala da kuham. Znam da to nije dobro, ali nemam dara ni ljubavi prema tome.''
