FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPETOSTI RASTU /

Neočekivani poljupci, nova doza ljubomore i šokantna priznanja: 'Kliknula sam s nekim drugim'

Neočekivani poljupci, nova doza ljubomore i šokantna priznanja: 'Kliknula sam s nekim drugim'
×
Foto: Rtl/ljubav Je Na Selu

Strasti na farmama sve se teže kontroliraju, a ljubomora bi neke odnose mogla bespovratno uništiti!

1.12.2025.
11:23
Hot.hr
Rtl/ljubav Je Na Selu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Donjoj Voći napetosti između Suzane i Ankice eskalirat će pred svima, dok Robert očajnički pokušava smiriti situaciju, ali njegove riječi samo produbljuju sumnje. Je li u pitanju prava zaljubljenost ili tek rivalstvo koje izmiče kontroli?

Uz Dunav, Josip Đ. vodi Danku na romantičan razgovor na vodi, no idilu prekida iznenadni upad. Je li riječ o slučajnosti ili prikrivenoj ljubomori?

Neočekivani poljupci, nova doza ljubomore i šokantna priznanja: 'Kliknula sam s nekim drugim'
Foto: Rtl/ljubav Je Na Selu

U Bilicama, pak, drugi Josip doživljava potpuno neočekivanu iskrenost. Jedna će mu dama priznati da među njima ne može biti ništa više od prijateljstva, a unatoč prvotnom šoku, dan će završiti u zagrljaju druge, a past će i prvi poljubac!

Djevojke su sve nezadovoljnije Dejanovim pristupom

U Drežnik Gradu jedna će djevojka Tomislavu kazati kako kemija među njima nije proradila… No njezino šokantno priznanje promijenit će omjer snaga na farmi. „Kliknula sam s nekim drugim“, otkrit će mu i čekati reakciju.

Neočekivani poljupci, nova doza ljubomore i šokantna priznanja: 'Kliknula sam s nekim drugim'
Foto: Rtl/ljubav Je Na Selu

Ni u Dalju nije mirno. Djevojke su sve nezadovoljnije Dejanovim pristupom, a on njima zamjera manjak truda oko osvajanja. U trenutku dok se strasti zahuktavaju, na imanje stiže iznenađenje.

A dok jedni pucaju po šavovima, jedan će farmer kraj dana završiti velikim romantičnim priznanjem koje njegova odabranica već danima čeka...

 

Što sve čeka farmere i kandidatkinje, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Rekordne zapljene hrvatskih carinika: Ovi proizvodi se najčešće krivotvore

Ljubav Je Na Selu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAPETOSTI RASTU /
Neočekivani poljupci, nova doza ljubomore i šokantna priznanja: 'Kliknula sam s nekim drugim'