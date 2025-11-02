Nakon 18 sezona ‘Ljubavi na selu’, Anita Martinović otkrila koliko je parova zapravo opstalo

U zemlji u kojoj se rijetko što održi 18 sezona, emisija ‘Ljubav je na selu’ i dalje ruši rekorde popularnosti. Deseci brakova, djeca, suze, smijeh i pravi osjećaji pred kamerama dokaz su da ljubav na selu – postoji.

U središtu svega je žena koja prepoznaje kemiju prije nego što je sami kandidati osvijeste – Anita Martinović (40).

Foto: Rtl

'Mi spajamo usamljene duše'

U razgovoru za emisiju ‘Magnet’, Anita je otkrila tajnu dugovječnosti showa:

“Ljubav uvijek inspirira. Mnogi naši kandidati žive u krajevima gdje često nema ni interneta, pa im mi pomažemo spojiti usamljene duše iz različitih dijelova Hrvatske. U ulozi smo pravih kupida.”

U novoj sezoni stiže posebno iznenađenje

Voditeljica je otkrila da će se u 18. sezoni gledatelji moći prisjetiti nekih starih poznatih lica.

“Ljudi me stalno pitaju kako žive naši bivši kandidati, jesu li još zajedno. Zato smo odlučili posjetiti nekoliko parova koji su se upoznali u showu – i vidjeti gdje su danas.” Na pitanje vodi li se evidencija o parovima, Anita je rekla:

“Prema zadnjim informacijama, imamo oko 20 brakova. Za osamnaestu sezonu još ne znamo, ali ne sumnjam da će biti novih ljubavnih priča.”

Foto: Rtl

Dio nove sezone sniman je u Slavoniji, Anitinom rodnom kraju. “Uvijek mi je Slavonija bliska srcu – Baranja, kulen, fiš, sve to ima neki poseban šarm. Ali moram priznati da sam i u Dalmaciji bila odlično nahranjena”, rekla je uz osmijeh.

Nezaboravna prosidba

Jedan od trenutaka koji će, kaže, zauvijek pamtiti, dogodio se na snimanju pred publikom:

“Prosidba na koncertu Nede Ukraden bila je spektakularna. Neda je čak osobno blagoslovila taj brak – iako se on, nažalost, nije dogodio.”

Ljubav ili nekretnine?

Kad ne spaja ljude, Anita radi i kao agentica za nekretnine.

“Mnogi bi pomislili da je lakše pronaći partnera nego stan, ali danas je i jedno i drugo izazov. Sretna sam kad se dogodi taj ‘magic match’, bilo u ljubavi ili u poslu.”

Na pitanje je li pronašla svoju idealnu nekretninu, duhovito odgovara:

“Našla sam ih nekoliko, samo ih još nisam kupila.”

Foto: Rtl

A što je s idealnim partnerom?

“Postoji netko. Lijepo nam je zajedno. Ljubav je ovaj put internacionalna – morala sam malo ‘preći granicu’ da pronađem svoju osobu”rekla je te dodala “Ja sam uvijek onaj Crazy Stupid Romantic”.

Unatoč godinama iskustva u spajanju parova, Anita priznaje da i dalje vjeruje u pravu ljubav.

“Uvijek sam bila i ostala romantičarka. Ljubav se ne može kupiti – može se kupiti stan ili putovanje, ali osjećaj ne.”

A kao poslovni i životni moto izdvaja:

“Iskrenost i autentičnost. To me vodi i u poslu i u ljubavi.”

Brza pitanja i iskreni odgovori

Na kraju razgovora Anita je odgovarala na kratka, duhovita pitanja:

Ljubav ili kvadrati? – Ljubav.

Seoska idila ili gradski kaos? – Uvijek seoska idila.

Kredit ili kemija? – Kemija. Kredit je omča oko vrata.

Traktor ili Tesla? – Traktor, uvijek.

Tinder ili tržnica? – Tržnica, definitivno.

Kamera ili mir? – Volim i kamere i svoj mir.

Kuća s pogledom ili pogled koji ruši s nogu? – Kuća s pogledom, zasad.

Nova sezona

Nova sezona emisije ‘Ljubav je na selu’ donosi još više emocija, iskrenih priča i nepredvidivih spojeva.

Pratite 18. sezonu od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i platformi Voyo.

