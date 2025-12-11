Muke po svinjcu, ljubomora, odbijeni poljupci: Slijedi još jedan turbulentan dan

Situacije na imanjima sve se više zahuktavaju, a osjećaji se više ne mogu sakriti. Sve je više očekivanja, ali i kritika.

Tomislavove djevojke požalit će se na njegovu povučenost i zamjeriti mu što se ne trudi upoznati ih, a neke će kritizirati i neprestane radne zadatke: „Nisam došla ovamo kopati kanale ni krumpire!“

Foto: Rtl

Nakon Đurđinog iznenadnog odlaska, Željka, Ankicu i Saru čeka u Baškoj novi dan. Može li sve proći mirno?

Josip E. dan će provesti sa Slađom, a rodit će se i neke nove sumnje: „Počeli su mi se miješati osjećaji. Lomim se. A moram odlučiti.“

Radno će biti i kod Roberta, a Riva i Ankica Sanju će učiti kako se čisti svinjac. „Jooj, jako mi smrdi ovdje“, žalit će se nova gošća, no hoće li zbog farmerove naklonosti ipak zasukati rukave?

Dejan i djevojke pokušat će se opustiti u jacuzziju, ali na rasporedu je nova svađa. Jedna od njih na kraju dana ipak će zaraditi romantičnu vožnju motorom.

U Baranji, ni na farmi Josipa Đ. više ne vlada idila. Kseniji je sve teže gledati svog farmera koji vrijeme provodi s novom kandidatkinjom Mayom. On će joj to itekako zamjeriti pa će večer obilježiti neočekivana svađa.

Uz to, kad emocije prorade, poljupci se itekako traže, no dan na imanjima završit će s čak dva odbijena poljupca: „Nije mi padalo na pamet!“

Tko se ne želi ljubiti i mogu li Ksenija i Josip ponovno naći mir, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja i na platformi Voyo.

