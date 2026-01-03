Ksenija i Josip Đ. ne skrivaju svoju ljubav, ona poslala znakovitu poruku: 'Kad žena zavoli'

Pozitivnu i rijetko viđenu ljubavnu priču u aktualnoj sezoni emisije „Ljubav je na selu“ ispisuju Ksenija Barić i farmer Josip Đerfi. Njihova romansa, koja se razvijala pred očima gledatelja, od samog je početka plijenila pažnju i osvojila simpatije publike, potvrđujući da se iskrene emocije ne mogu sakriti – čak ni pred kamerama.

Već pri prvom susretu bilo je jasno da između Ksenije i Josipa postoji posebna povezanost. Ksenija je otvoreno priznala kako svaki put kad ga vidi osjeti „leptiriće u trbuhu, nervozu i lagano uzbuđenje“, dok Josip nije skrivao koliko je očaran. Iako su se tijekom emitiranja pojavile glasine da su se poznavali i prije snimanja, Ksenija ih je odlučno demantirala, istaknuvši kako je sve bilo spontano i da su jednostavno – kliknuli.

Njihova iskrenost posebno je došla do izražaja u trenutku koji je mnogima ostao u pamćenju, kada je Josip, vidno zbunjen emocijama, priznao: „Zbunjuješ me. Nisam svoj kraj tebe. Poludio sam za tobom.“

Ksenijin spontan odgovor – „E pa tako reci! Jel to tako teško!“ – postao je jedan od najsimpatičnijih trenutaka cijele sezone.

Da njihova priča traje i izvan televizijskog ekrana, potvrdila je i Ksenija koja je nedavno na TikToku podijelila njihove zajedničke fotografije uz pjesmu „Kada žena zavoli“, dodatno raznježivši pratitelje.

Bajka u slovenskim Alpama

Svoj odnos odlučili su produbiti romantičnim putovanjem koje je Josip pažljivo isplanirao do najsitnijeg detalja. Kseniju je dočekao porukom ispred dvorca u slovenskim Alpama, a zatim ju odveo u intimnu spa kućicu usred šume s privatnim jacuzzijem – ambijent koji je podsjećao na pravu bajku.

„Smještaj je famozan, savršeno. Josip nije mogao bolje odabrati. Vidi se da me poznaje i da voli isto što i ja volim“, rekla je Ksenija, ne skrivajući oduševljenje.

Romantika nije bila jednosmjerna

Romantika, međutim, nije bila jednosmjerna. Ksenija je uzvratila pažljivo odabranim poklonima koji su otkrili koliko ga dobro poznaje. Priredila mu je masažu uljem iz bočice u obliku srca, a darovala mu je i parfem simboličnog naziva „Stronger With You“, poslavši jasnu i nježnu poruku o snazi njihove povezanosti.

Ksenija i Josip tako su postali dragocjen primjer da se u reality formatima još uvijek može roditi prava, iskrena ljubav – ona koja se nastavlja i kad se kamere ugase.

