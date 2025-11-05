Krenuli spojevi u 'Ljubav je na selu'! Kanađanka Dottie s nogu oborila Josipa
Brzi spojevi donose prve iskrice, smijeh i neočekivane trenutke između farmera i njihovih dama
U "Ljubav je na selu" stiglo je vrijeme za brze spojeve koji uvijek donesu dozu zbunjenosti, smiješnih situacija, ali i emotivnih iskrica. Prvi dojam na njima uvijek je najvažniji! Svoje dame prvi su imali prilike upoznati Josip E., Željko i Robert.
Iskusni šarmer Željko čekao je svoje dame, a među njih se uvukla napetost: „Nemam tremu, ali nekakva nervoza postoji u zraku!“ Prva je led probila Jelena. Priznala mu je da ju je kod njega privukla činjenica da voli glazbu i svira bubnjeve. Iduća mu se pridružila vesela Sara iz Austrije, koja mu je odmah izmamila osmijeh. „Već mi srce tuče“, otkrila je, a oboje su shvatili da imaju puno zajedničkih tema.
Jedna dama osvajala modnom kombinacijom
Kata iz Beča očarala je Željka modnom kombinacijom, a priznala mu je da joj se jako svidjelo što je dobar plesač i veseli se da zaplešu na nekom tulumu. „Simpatičan je i ima okice kojima osvaja“, zadovoljna je bila. Bez dlake na jeziku, Jelica je Željku odmah najavila: „Ja sam ljubomorna Bosanka. Ili su moj ili ničiji!“
Modna ikona Đurđa stigla je u stilu, a njihov je razgovor prošao u međusobnom smijehu i zezanciji. „Od tebe bih željela da budeš iskren, da me iznenadiš sitnicama“, kazala je. „Ona će ga smotati, nijedna mu tako nije trčala kao ona!“ smatrale su ostale konkurentice.
Robert je prvo ugostio sramežljivu Suzanu koja od muškarca očekuje da bude iskren i uvijek tu uz nju, a nije joj smetalo ni što je bio prilično sramežljiv. „Vidi se da joj se jako sviđa“, komentirale su njezine konkurentice koje su sve promatrale.
Riva iz Dortmunda smatra da nema konkurenciju, a nakon razgovora s Robertom zaključila je da je previše sramežljiv za njezin ukus. „Mislim da se Riva baš ne bi snašla u mojoj okolini“, nije baš bio impresioniran ni Robert, a jedna ga je stvar posebno šokirala, „Kaže da je iskrena, a vidim da laže. Pisala je u pismu da ima 35 godina, a sad kaže da ima 51!“
Azra doputovala iz Tuzle
Azra je zbog Roberta stigla čak iz Tuzle, a već na prvi pogled priznao je da nije njegov tip. „Ja ću njega pod ruku i na ćevape“, svoju taktiku je otkrila Suzana pa krenula prema Robertu. Iznenadila ga je činjenicom da radi kao zaštitarka.
Josip E. prvo je upoznao simpatičnu Jelicu iz Osijeka. Razgovor je prošao vrlo ugodno, a posebno su ga se dojmile njezine plave oči. „Onaj tko vam je rekao da vam nisu lijepe oči, laže!“ zadovoljno ju je pohvalio, a i ona je bila zadovoljna ishodom.
Iz Osijeka stiže i Vesna koja je otkrila da joj je jako fizički privlačan: „Osjetila sam neku pozitivnu energiju među nama, neku iskru!“ Iduća mu je došla potpuna suprotnost – vatrena Slađana iz Pančeva koja se odmah raspričala, a farmer je mogao samo sjediti i slušati je. „Ja sam vječita zaručnica, vraćala sam i prstenje“, priznala mu je, ipak ne želeći otkriti broj svojih godina jer „dame se to ne pita“. „Nije se koncentrirala na mene, više je okolišala“, poručio je Josip.
Dottie stigla iz Kanade
A onda se sve promijenilo kad je ugledao Dottie, damu koja je zbog njega doputovala čak iz daleke Kanade. Njezina pozitiva kupila ga je na prvu, a potpuno ga je osvojila kad mu je priznala da joj je najdraže jelo – odrezak. „Ti si žena mog života!“ uzviknuo je Josip, no iskrice su frcale s obje strane.
„Jako mi se sviđaš! Mislim da smo kliknuli!“ rekla je Dottie, zahvalna što je s njom razgovarao na engleskom, a Josip nije izdržao a da je ne zagrli, „Nije mi bilo do priče, samo sam je htio zagrliti. Toliko je vedra i privlačna. Sva gori! I ja isto!“
A kako će se na svojim spojevima snaći Dejan, Josip Đ. i Tomislav, pokazat će nova epizoda "Ljubav je na selu", sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi Voyo.
