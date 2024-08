Zagrepčanka Ilona Kondić ponovno će sudjelovati u showu ''Ljubav je na selu'' nakon osam godina, a sve propuštene epizode emisije dostupne su na platformi Voyo. Ilonu smo gledali u šestoj sezoni showa kada je kao 18-godišnjakinja pokušala osvojiti farmera Gorana Špehara. Svakako ga je uspjela šarmirati jer su u šestoj sezoni uhvaćeni kako se izvlače iz gužve i ljube u mraku. Upravo je te večeri Goran dobio šamar zbog neugodnih komentara prema jednoj od djevojaka.

Ilona nije bila jedina koja se borila za srce farmera Gorana. Na farmi su bile i prijateljica Bahre Zahirović, Ines Petrić te Nikolina Kunović koja je bila dovoljno opčinjena Goranom da ga nakon showa i zaprosi. Njihova je ljubav nažalost bila kratka te su ubrzo nakon toga prekinuli. Zahvaljujući showu, Goran je upoznao suprugu Anamariju s kojom danas ima troje djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U showu je bila i s Ines Petrić

Podsjetimo da je Illona, nakon što je Goran izjavio da je vrijeme da je ona ta koja će napustiti farmu, komentirala njegovo ponašanje izjavivši da joj se ne sviđa Goranovo ponašanje.

"To, po mom mišljenju, nije muškarac s kojim bih ja mogla biti. Njegovo ponašanje je previše odvratno. Goran je iskoristio svaku od nas i zato ja nisam htjela ni puno raditi oko kuće jer sam vidjela da to nema smisla. Nakon svega ja s Goranom ne želim više ni riječ progovoriti. Želim ti svu sreću s novom curom koju si još sinoć odabrao i da nećeš biti toliki kreten kao do sada i da ćeš se ipak spustiti na zemlju", bile su Illonine riječi u šestoj sezoni koje su iznenadile Gorana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako će proći prvi susret Ilone s njezinim novim farmerom, hoće li njezina vrckavost i njegova staloženost biti dobitna kombinacija te može li ga osvojiti dovoljno da otputuje na njegovo imanje, pokazat će nova sezona ''Ljubav je na selu'' – ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Zavirite na snimanje nove sezone 'Ljubav je na selu': 'Tu sam došla da se udam'

Tekst se nastavlja ispod oglasa