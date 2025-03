Hrvatska ima novi Zakon o socijalnoj skrbi: Donosi ogromne promjene

Hrvatski sabor u petak je jednoglasno (sa 121 glasom) izmijenio Zakon o socijalnoj skrbi i time omogućio da jednokratnu novčanu naknadu od 1.327 eura dobiju i posvojitelji, kao što ju dobivaju i biološki roditelji za novorođeno dijete.

Posvojitelji do sada nisu na to imali pravo s obzirom na to da su biološki roditelji u najvećem broju slučajeva iskoristili pravo jednokratne naknade za novorođeno dijete.

Sabor se suglasio s Vladinim amandmanom da zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN) u punom, sto postotnom iznosu, primaju beskućnici, bez obzira na smještaj u prihvatilištu, žrtve nasilja u obitelji i trgovanja ljudima, kao i studenti, korisnici naknade za redovito studiranje.

Piletić: Veća prava za 20.000 korisnika

Resorni ministar Marin Piletić ranije je rekao kako je Vlada predmetnim izmjenama Zakona omogućila veća prava kroz zajamčenu minimalnu naknadu za više od 20.000 korisnika.

Kod priznavanja prava na ZMN širi se popis sredstava koja se ne uračunavaju u prihod, a to su sredstva koja ostvaruju korisnici novčanih potpora sustava rodiljnih i roditeljskih potpora koji su nezaposleni, odnosno korisnici izvan sustava rada.

Olakšava se zapošljavanje u socijalnoj skrbi jer se pripravnički staž skraćuje s jedne godine na šest mjeseci i omogućava sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme. Stvara se širi krug stručnih radnika koji mogu biti imenovani ravnateljima domova socijalne skrbi.

Kujundžić: Most je tražio jednakost, a to nismo dobili

Ante Kujundžić (Most), koji je nedavno u fokus javnosti dospio skrećući pozornost na probleme s kojima se nose posvojitelji, pozdravio je uvođenje jednokratne naknade za njih, ali i dodao kako je Most tražio jednakost, a u kojoj „novac ne dominira“.

"Tražili smo jednakost u kontekstu jednake naknade za novorođenče i korištenje rodiljnog dopusta za djecu stariju od osam godina, a što nismo dobili", rekao je i najavio da će se nastaviti zauzimati za te ciljeve.

Anka Mrak Taritaš (Glas) opetovala je kako svaki peti građanin živi u riziku od siromaštva, te kako bi, da nema svih socijalnih naknada, živio svaki četvrti. To rješavate mrvicama sa stola, niste spremni ići u sustavnu reformu, prozvala je vladajuće.

Ljubomir Kolarek (HDZ) uzvraća joj kako se upravo predmetnim izmjenama smanjuje rizik od siromaštva, kako su „pogođene“ najrizičnije skupine. Kaže i kako je naknada za posvojitelje veliki iskorak, kao i sam zakon.

