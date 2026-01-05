Dottie otkrila vidi li budućnost s Josipom E. pa poručila: 'Ne bojim se veze na daljinu'

Dottie, natjecateljica koja je u popularni RTL-ov show „Ljubav je na selu“ stigla čak iz Kanade, osvojila je srce farmera Josipa E., koji ju je na kraju odabrao za romantično putovanje. Sada je za RTL.hr otkrila svoja razmišljanja o tome može li njihova veza preživjeti udaljenost između njih.

"Vjerujem da se Josip može prilagoditi izazovima, ali i prednostima veze na daljinu. Sve njegove kandidatkinje žive udaljeno od njega – Jelica u Osijeku, Slađa u Srbiji, Iris u Pragu i ja u Kanadi – pa očito smatra da to može izdržati ili je barem spreman pokušati. Realno gledano, Jelica i ja smo mu gotovo jednako udaljene vremenski, samo je riječ o različitim vrstama prijevoza. Osam i pol sati autobusom ili devet sati avionom. Mislim da je najveća razlika vremenska zona", otkrila je Dottie, naglašavajući da između Kanade i Hrvatske postoji razlika od šest sati.

Otvorena komunikacija ključna za vezu

Dottie ističe kako je s Josipom odmah htjela provjeriti jesu li na istoj stranici i koliko je komunikacija važna za održavanje veze.

"Ne bojim se veze na daljinu niti me ona zastrašuje. Smatram da takvi odnosi stvaraju snažne veze i čvrste temelje. Imate priliku nedostajati jedno drugome, više cijeniti vrijeme koje provodite zajedno i ulagati dodatni trud u izgradnju i održavanje odnosa. Fizička bliskost se nikada ne uzima zdravo za gotovo", poručila je.

Dottie je objasnila i kako sloboda u vezi na daljinu može biti zdrava.

"Ne mislim na „slobodnu propusnicu“ od monogamije ili predanosti. Mislim na slobodu da planirate vrijeme s obitelji, prijateljima ili kolegama, da jedete što želite i da imate cijeli krevet samo za sebe. Volim dijeliti život i dom s partnerom, ali isto tako uživam u tim jednostavnim trenucima svoje „solo strane“", rekla je.

Iskustvo s prijateljima i fleksibilnost veze

Dottie također naglašava kako veze na daljinu promatra kroz primjere svojih prijatelja:

"Imam mnogo prijatelja čiji partneri rade u mornarici, vojsci, na naftnim platformama i odsutni su dulja razdoblja. Za mene veza na daljinu nije bitno drukčija – osim što imam puno veću fleksibilnost u rasporedu i učestalosti fizičkih susreta. Tu fleksibilnost nemate kada vam je partner odsutan zbog vojne misije ili ugovora o radu", zaključila je.

Dottie i Josip sada grade svoju vezu unatoč kilometarskoj udaljenosti, a njihova otvorenost i spremnost na prilagodbu čini da obožavatelji s nestrpljenjem prate njihov daljnu.

