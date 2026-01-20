FREEMAIL
Bliskost je bila očita: Nakon završetka showa Dottie je s jednom osobom razvila poseban odnos

Bliskost je bila očita: Nakon završetka showa Dottie je s jednom osobom razvila poseban odnos
Foto: Rtl

Njihova priča dokaz je da se u Ljubav je na selu ne rađaju samo romanse, već i prijateljstva koja traju i izvan malih ekrana

20.1.2026.
19:52
Hot.hr
Rtl
Jedno od najljepših prijateljstava koje se istaknulo u 18. sezoni RTL-ove emisije Ljubav je na selu svakako je ono između Dottie i Jelice. Djevojke su, kako same kažu, „kliknule“ već pri prvom susretu, a njihova bliska veza nastavila se razvijati i nakon što su se kamere ugasile.

Njihovo prijateljstvo započelo je na farmi farmera Josipa Ercegovića, gdje su brzo pronašle zajednički jezik, podršku i razumijevanje. Jelica je čak za RTL.hr priznala da je upravo zbog odnosa s Dottie odlučila ostati u showu, iako je u jednom trenutku posumnjala u svoju kompatibilnost s farmerom.

'Kad vidim da je ona sretna i ja sam sretna'

Nakon završetka snimanja, Dottie je odlučila njihovo prijateljstvo podići na novu razinu – ne samo da su ostale u kontaktu, nego je Kanađanka predložila i zajedničko putovanje.

Iz Kanade je uputila poziv JelicI da najprije provede nekoliko dana kod nje, a zatim da zajedno otputuju u Dominikansku Republiku i uživaju na Karibima. Ideja je izazvala oduševljenje, a Jelica je njihov ponovni susret opisala kao „fenomenalan“.

„Baš smo jako, jako dobre prijateljice i kada vidim da je ona sretna, i ja sam sretna“, rekla je Jelica za RTL.hr, posebno istaknuvši Dottinu pozitivnu energiju.

Prijateljstvo koje se rodilo u showu

Dottie je otkrila i da je nakon završetka emisije posjetila Jelicu u Osijeku, a njihova bliskost bila je očita i na reunionu, gdje se gotovo nisu odvajale jedna od druge. Njihova priča dokaz je da se u Ljubav je na selu ne rađaju samo romanse, već i prijateljstva koja traju i izvan malih ekrana.

 

 

najčitanije
