Dejan još dugo neće izbaciti iz glave strastveni poljupac s Mateom: 'Ljubio bi je godinama'

U showu ''Ljubav je na selu'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Matea i Dejan na zabavi​ nisu krili emocije koje su se nagomilale tijekom dana.

Nakon druženja, Dejan je priznao kako mu je Matea posebno privlačna i da bi je najradije izljubio... A čini se da na to nije dugo čekao.

Njih dvoje razmijenili su strastveni poljubac, što je izazvalo različite reakcije među sudionicima.

Dejan o poljupcu s Mateom: 'Mogao bih se s njom ljubiti godinama'

Matea je nakon toga komentirala:

"Nije mi žao što se to dogodilo, ali vidjet ćemo kasnije." Dejan je oduševljenje jasno pokazao: "Matea se brutalno ljubi. Mogao bih se s njom ljubiti godinama." Kako je to izgledalo, pogledajte u videu OVDJE.

Foto: Rtl

