Dejan još dugo neće izbaciti iz glave strastveni poljupac s Mateom: 'Ljubio bi je godinama'
Dejan je priznao kako mu je Matea posebno privlačna i da bi je najradije izljubio, što je i učinio
U showu ''Ljubav je na selu'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Matea i Dejan na zabavi nisu krili emocije koje su se nagomilale tijekom dana.
Nakon druženja, Dejan je priznao kako mu je Matea posebno privlačna i da bi je najradije izljubio... A čini se da na to nije dugo čekao.
Njih dvoje razmijenili su strastveni poljubac, što je izazvalo različite reakcije među sudionicima.
Dejan o poljupcu s Mateom: 'Mogao bih se s njom ljubiti godinama'
Matea je nakon toga komentirala:
"Nije mi žao što se to dogodilo, ali vidjet ćemo kasnije." Dejan je oduševljenje jasno pokazao: "Matea se brutalno ljubi. Mogao bih se s njom ljubiti godinama." Kako je to izgledalo, pogledajte u videu OVDJE.
Novu sezonu ''Ljubav je na selu'' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.
POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Chat GPT sve više laže: Sad je savršeno jasno zašto je Crnogorac zalutao na Sljemenu