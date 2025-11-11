FREEMAIL
LJUBAV JE NA SELU /

Dejan još dugo neće izbaciti iz glave strastveni poljupac s Mateom: 'Ljubio bi je godinama'

Dejan još dugo neće izbaciti iz glave strastveni poljupac s Mateom: 'Ljubio bi je godinama'
Foto: Rtl

Dejan je priznao kako mu je Matea posebno privlačna i da bi je najradije izljubio, što je i učinio

11.11.2025.
11:44
Hot.hr
Rtl
U showu ''Ljubav je na selu'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Matea i Dejan na zabavi​ nisu krili emocije koje su se nagomilale tijekom dana.

Nakon druženja, Dejan je priznao kako mu je Matea posebno privlačna i da bi je najradije izljubio... A čini se da na to nije dugo čekao.

Njih dvoje razmijenili su strastveni poljubac, što je izazvalo različite reakcije među sudionicima.

Dejan o poljupcu s Mateom: 'Mogao bih se s njom ljubiti godinama'

Matea je nakon toga komentirala:

"Nije mi žao što se to dogodilo, ali vidjet ćemo kasnije." Dejan je oduševljenje jasno pokazao: "Matea se brutalno ljubi. Mogao bih se s njom ljubiti godinama." Kako je to izgledalo, pogledajte u videu OVDJE

Dejan još dugo neće izbaciti iz glave strastveni poljupac s Mateom: 'Ljubio bi je godinama'
Foto: Rtl

Novu sezonu ''Ljubav je na selu'' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Chat GPT sve više laže: Sad je savršeno jasno zašto je Crnogorac zalutao na Sljemenu

Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
LJUBAV JE NA SELU /
Dejan još dugo neće izbaciti iz glave strastveni poljupac s Mateom: 'Ljubio bi je godinama'