LJUBAV JE NA SELU /

Dame večeras stižu na imanja farmera, neke od njih otkrile namjere: 'Ne planiram brzo kući'

×
Foto: Rtl

Na imanjima je sve spremno za dolazak dama

19.11.2025.
11:25
Hot.hr
Rtl
U emisiji ''Ljubav je na selu'' koju prtaimo na RTL-u i platformi Voyo bez reklama, nakon predstavljanja farmera, prvih susreta, tuluma, poljubaca, kritika i dobre zabave, u 'Ljubav je na selu' večeras je vrijeme za pakiranje kovčega!

Na imanjima je sve spremno za dolazak dama, tako barem misle Željko, Josip E. i Robert koji će ih prvi ugostiti. Dok jedni priznaju da su uzbuđeni kao nikad prije, drugi se trude ostaviti dojam pravih domaćina. Ali kad dame stignu, nervoza će ipak prevladati! U Bilicama će doček obilježiti neočekivana nezgoda, miris mora, ali i prva priznanja o tome tko je glavna favoritkinja.

''Ne planiram brzo kući'', poručit će jedna od njih.

 

Foto: Rtl

U Sunji će, pak, domaćin Željko zaplakati, a jedan će dar unijeti veliku pomutnju među njegove dame.

''Moguće da ima neke skrivene namjere'', jedna će kandidatkinja ispod oka gledati svoju suparnicu.

Foto: Rtl

A u Gornjoj Voći jedna će frizura izazvati više šoka nego što je itko očekivao. Ruže, domaća pita, leptirići u trbuhu i prve taktičke igre - sve će to obilježiti dolazak kod farmera Roberta. Jer, kako jedna kandidatkinja poručuje: ''Za njega se vrijedi boriti!''

Tko će se istaknuti već na prvu, a tko pogriješiti u startu? Nova epizoda ''Ljubav je na selu'' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.

Ljubav Je Na SeluVoyoRtl
