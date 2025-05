Anitu Martinović kao kraljicu provozali na traktoru: Evo što su joj farmeri sve priredili

Voditeljica RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", Anita Martinović i ove je sezone prva zakoračila na farmu kako bi upoznala nove kandidate, šarmantne i vrijedne farmere koji traže ljubav. Kao i svake godine, dočekali su je širom otvorenih ruku i s bogatim domaćim delicijama.

''Svima njima vrlo je važno da se od prve sekunde pokažu kao sjajni domaćini pa nam uvijek pripreme razne delicije svoga kraja, pozovu rodbinu, prijatelje, koji nam se uvijek toliko razvesele. Nemate pojma koliko se nekad znamo smijati svim dogodovštinama koje nam ti divni ljudi ispričaju'', ispričala je Anita.

Ovog puta, doček je bio posebniji nego ikad. U Vojniću se vozila u prikolici dok je farmer upravljao frezom, a jedan mladić ju je, znajući da voli motore, odveo u vožnju po svom kraju. Najspektakularniji trenutak, kaže, bio je kada je na jednu farmu ušla – na traktoru.

''Vozila sam se u prikolici, dok je farmer upravljao frezom. To još nismo imali u našoj emisiji! Također, jedan naš mladi farmer kao da je znao da sam strastvena ljubiteljica motora pa kad je predložio da me povede u đir po svome kraju - nisam mogla odbiti. No možda najspektakularniji trenutak dosad bio je kad sam ušla u selo jednog farmera kao prava kraljica - na traktoru! Toliko nas je ponio trenutak da smo morali i zapjevati", prisjetila se.

Najljepše uspomene…

No, show nije samo zabava i rad na selu ne prestaje. Anita je tijekom snimanja zasukala rukave i pomagala farmerima u svakodnevnim poslovima: hranila ovce, nosila sijeno pa čak i obrezivala voćke.

''Ove godine su me, bome, tijekom snimanja i pošteno uposlili jer radni dan nekih farmera počinje u cik zore i stajanja nema. Najbolji primjer za to je naš vrijedni Dušan kojem stvarno skidam kapu. Na njegovo imanje stigli smo baš u vrijeme kad je hranio svoje ovčice i slagao sijeno pa mi nije preostalo drugo nego odmah zasukati rukave i ravno s njim u štalu'', kaže voditeljica.

Anita je uživala i u ljepotama Hrvatske, a posebno ju je oduševio Kalnik za koji kaže da je odavno željela posjetiti: "Ove me sezone bez daha posebno ostavio Kalnik koji sam već dugo željela obići. Ovo je definitivno sada dodatna motivacija da se čim prije vratim u taj kraj na jednu planinarsko-istraživačko-gastro turu. Uz to, s našim farmerom Daliborom sam se okušala i u boćanju, o čemu sam, moram priznati, vrlo malo do tada znala. Protiv takvog majstora kao što je on nisam imala nikakve šanse za pobjedu."

A što su joj sve otkrili farmeri i u kakve se još pustolovine s njima upustila, pokazat će nova sezona 'Ljubav je na selu', 17. i 18. svibnja u 20.15 sati na RTL-u. Epizode su dostupne i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

