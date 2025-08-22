Anita Martinović priprema teren za prve spojeve u 'Ljubav je na selu': 'Tamo gdje srce pripada'

Pitoreskno okruženje prepuno zelenila, idilična drvena kućica, topao ljetni dan, sunce na zalasku – i voditeljica Anita Martinović (41) koja ima pune ruke posla!

Farmeri će uskoro upoznati svoje dame, a kad dođe vrijeme prvih susreta, sve treba biti savršeno. „Dečki, pazite! Tako, tako, ni predaleko, a ni preblizu'', navigira Anita svoje pomoćnike dok traži savršenu kulisu za prve nježne poglede, bira cvijeće, slaže stolnjak i stolce te odobrava prave rekvizite koji bi upotpunili čitavi dojam, „Prije nego što srca zakucaju brže, moramo riješiti upoznavanje!“ Upravo tako izgledao je dan na snimanju nove kampanje za "Ljubav je na selu", u čijim će ljubavnim pričama brojni gledatelji RTL-a moći uživati uskoro. Simpatična Anita ne skriva zadovoljstvo što će ih još jednom povesti na romantično putovanje po Lijepoj Našoj.

Foto: RTL

A upravo će spomenuti spojevi biti u prvom planu na početku nove sezone omiljene emisije jer pred farmerima je složen zadatak - dame treba upoznati što bolje prije odlaska na imanja. Škakljiva pitanja o prijašnjim vezama, zajednički hobiji, prva razočarenja, no možda i prvi poljupci, sve to standardni je repertoar na prvim susretima. U novoj sezoni, ističu iz produkcijskog tima, „dejtat“ će se više nego ikad prije! „Apsolutno sam spremna! Priprema svake sezone donosi svoju posebnu energiju, a ja se uvijek veselim upoznati nove farmere i biti dio njihovih emotivnih priča. Nekako i sama s njima proživljavam sve te uspone i padove, pa svake sezone imam osjećaj kao da ulazim u jedno sasvim novo putovanje“, ističe Anita.

Foto: RTL

„Tko god prati 'Ljubav je na selu', zna da mi jako volimo iznenaditi. Ove sezone emisija se vraća u jednom osvježenom ruhu. Sve je i dalje poznato i vaše, ali ipak s jednim posebnim štihom. U ovoj našoj punoljetničkoj sezoni idemo tamo gdje srce pripada! Donosimo simpatična iznenađenja, nove lokacije na kojima smo snimali, ali i brojne emotivne trenutke koji će dirnuti srca gledatelja“, poručuje za kraj.

A je li Anita stvorila savršen ugođaj parovima i hoće li ih emocije ponijeti tamo gdje srce pripada? Novu sezonu "Ljubav je na selu" ne propustite uskoro na RTL-u!

