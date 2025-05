Ljubav je na 'Farmi'? Dvoje se natjecatelja jako simpatizira 

Na “Farmi”, koju pratite od ponedjeljka do petka na platformi Voyo, ne nedostaje tema. Jutro su začinila šaputanja o nmogućem paru. Dvoje se natjecatelja prilično zbližava. Čist svježi zrak, izolacija, hladne noći ili nešto četvrto - rađaju se simpatije. A možda i nešto više od toga.

Rađa li se romansa na imanju:'Prema njemu osjećam drukčiju povezanost'

“Obožavam ga”, čuje se šaputanje ujutro na “Farmi”. “Samo smo spavali. Nismo ništa radili. Još”, započinje povjerljivi razgovor uz kavu jedan od natjecatelja. “Sviđaš mu se. On tebe gleda malo ispod oka”, šapuću djevojke. “Ja sam slijepa na te stvari. Ja to uopće ne kužim”, priznaje jedna od njih. “Malo sam iznenađen, jer nije bilo nikakvih naznaka”, priznaje Darko. “A kako je on tu došao spavati?”, zanima Manju. Dok kandidati pokušavaju shvatiti kako im je promaknulo zbližavanje njihovih sustanara, oni imaju samo riječi hvale jedno za drugo.

“Prema njemu osjećam drukčiju povezanost. Možemo pričati od gluposti do najvažnije stvari. Nisam stvarno dugo upoznala nekoga kao on”, riječi su koje bi svatko volio čuti. Simpatije su obostrane: “Ona je jako pametna cura i to me jako privlači.”



