Lila Moss (19), čini se ide maminim stopama ako je suditi po naslovnici britanskog Voguea, trudi se graditi karijeru modela, ali mama Kate Moss (48) zapravo ju je pokušala odvratiti od toga.

S osam godina je tek shvatila tko joj je mama

19-godišnjakinja, koja je kći Kate i njenog bivšeg partnera Jeffersona Hacka, predstavljena je kao model naslovnice za svibanj za britanski Vogue.

Iako joj je karijera u modeliranju bila u genima, Lila priznaje da njezina mama nije htjela da ona krene istim putem. "Mama me uvijek tjerala od modelinga. Uvijek je bila kao, ako to želiš, možeš, ali ja ti to ne bih preporučila", rekla je Lila za Vogue.

Kate je pokušala zaštititi Lilu od zamki slave, ali tinejdžerica nije zabrinuta zbog toga, dodajući: "Vidjela sam to iz prve ruke, tako da sam puno sposobnija nositi se s tim. Morala sam reći ne ljudima, ali uvijek na fin način."

Lila je također otkrila da je imala oko osam godina kada je prvi put shvatila da je njezina majka poznata nakon što je vidjela da je fotografiraju gdje god su išli. "Tada sam shvatila da su paparazzi iz nekog razloga zainteresirani za nju", otkrila je.

'Stara je i dosadna'

"Kada sam išla u srednju školu svi su bili kao, oh, tvoja mama je Kate Moss! Ti zapravo nemaš filter kad si tako mlad, a ja sam bila kao, kako znaš tko je ona? Ona je stara! Stara je i dosadna!”, otkrila je Lila, koja se na naslovnici Voguea pojavila u kapi, ali i u futurističkom outfitu polugolog tijela, priznala je da je mamu shvatila tek u posljednje "tri-četiri godine", shvatila je da je stil njezine mame "jako cool".

Mlada manekenka mora odraditi još dosta snimanja za Vogue kako bi sustigla svoju majku koja je kao supermodel krasila magazin 43 puta.