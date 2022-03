RAZULARENE ZVIJEZDE / 'Vesela' djevojka pod cugom: Lottie Moss je bila najveća zvijezda raskalašenog NME tuluma

Jedna od najvećih večeri u glazbenoj industriji, dodjela NME nagrada, prošla je vrlo razulareno. Lottie Moss (24), koja se nedavno vratila s rehabilitacije, izgledala je nevjerojatno u PVC haljini, ali višak alkohola u njezinom krvotoku bilo je teško ne primijetiti. Ruku pod ruku s Lottie hodala je Leigh-Anne Pinnock (30) koja je uživala u slobodnoj noći od svojih beba blizanaca, a isto to je učinila i Ellie Goulding (35) koja je također provela veselu večer bez djece. Američka zvijezda Halsey (27) prihvatila je ovogodišnju nagradu za "Inovaciju" s unaprijed snimljenom porukom: "NME, puno vam hvala na ovogodišnjoj nagradi za inovaciju", rekla je. "Ovo je najbolja nagrada koju sam dobio u životu, ikad. To mi znači cijeli svijet", prenosi The Sun. Pop zvijezda Mabel (26) uručila je nagradu "Ikona" svojoj majci, švedskoj pjevačici Neneh Cherry (57). Glazbeni trenutak godine pripao je bivšoj zvijezdi Oasisa Liamu Gallagheru (49) za besplatni koncert za radnike NHS-a, dok je najbolja pjesma na svijetu pripala Lorde (25) za pjesmu "Solar Power". U galeriji pogledajte kako su izgledale "vesele" ljepotice dok su izlazile s NME tuluma...