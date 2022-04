Od danas je u prodaji novi album "Flashback" Lidije Bačić Lille. Inspiriran je zvukom 80-ih, naravno u novom, modernijem, aranžmanskom ruhu.

„Nakon dvostrukog albuma 'Revolucija', Fayina ideja je bila da odmah radimo i novi tematski album 'Flashback', što mi se na početku nekako činilo prebrzo, no sada mi je drago. Na kraju i nije bilo baš toliko brzo, jer smo na albumu radili preko godinu dana. Dogodila se sinergija autora Faye, Siniše Reljića, pjesama i mene. Stvarno divan album, jednostavno se mora slušati u komadu jer su pjesme povezane i skupa stvaraju kompletni dojam tih 80-ih u novom ruhu, što smo i željeli postići. Reakcija publike već na prve singlove je bila odlična. Na snimanju smo stvarno uživali. Polako, mjesecima smo radili tekstove, vokale, aranžmane, mikseve....i dobili ovaj album koji će u mom opusu uvijek imati posebno mjesto" – izjavila je Lille.

Na albumu se nalazi ukupno osam pjesama od kojih su do sada već objavljene "Ponekad poludim", "Zauvijek", "Stop" ft. Žanamari i aktualni singl "To je to" koji, u samo tri tjedna od objave, broji preko 1,3 milijuna pregleda na YouTube-u.

"Rad na ovom albumu mi je bio ugodno putovanje kroz vrijeme. Stvarali smo pjesme po osjećaju i našem osobnom guštu, uživali u demo verzijama, snimanjima vokala, miksevima...Svaka pjesma mi je posebno draga. Lidijin glas je stvarno fascinantan u ovim melodijama i vjerujem da će publika, ne samo nalaziti svoje favorite u pjesmama, nego i slušati album kao jednu cjelinu koja je baš čisti Flashback u zlatno doba glazbe", rekao nam je Fayo.

Album "Flashback" trebao bi uskoro izaći i na vinilu, a možete ga kupiti u Menart multimedijalnoj knjižari te u svim boljim CD shopovima ili putem Menart webshopa.