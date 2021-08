Priznati kuhar Božidar Miodragović (66) iz Bjelovara podigao je podosta prašine sa svojim pojavljivanjem u kulinarskom showu "Večera za 5 na selu" početkom lipnja. On je nakon toga zaključao svoj Facebook profil i nije više htio komunicirati s novinarima, no sada se ipak oglasio za Slobodu Dalmaciju.

Naime, on je za vrijeme showa vrijeđao jela drugih kandidata, a oni su mu to vratili kad su njegovu večeru ocijenili sa 17 bodova.

"Ne kajem se zbog svojih postupaka, oni su ološi! Sami su priznali da nisu ocjenjivali jela nego mene. To je strašno! Meni je najvažnije da me struka podržala, i to iz cijele regije. Poslali su mi poruke podrške i to mi najviše znači. Pravi prijatelji koji me poznaju su bili uz mene", rekao je Božidar za Slobodnu.

Ispričao je da je hrana nekih natjecatelja izgledala "kao da im se ptica pos*ala na tanjur". U tom tjednu natjecali su se Sven, Nedjeljka, Sanela, Mateo i Božidar.

'Neda je sve zakuhala'

On tvrdi kako bi sve bilo drugačije da je kuhao prvi te mu je žao što Nedu nije izbacio sa snimanja.

"Nedinu hranu ne želim ni komentirati… Pazite, ta ista Neda, ona je već prvog dana snimanja, kad još i nije došlo do večere rekla: 'Dobit će Božo metak u petak!' O čemu mi pričamo… Pa izmislili su da mi je desert imao dlake. Neda je sve zakuhala, tu nema govora. Samo mi je žao da je nisam izbacio van sa snimanja. Zamjeram i produkciji što nisam kuhao odmah na početku tjedna, u ponedjeljak, jer bi sve bilo drugačije. I ne bih dobio ocjene koje sam dobio", istaknuo je.

Podsjetimo, Božidar je u "Večeri za 5 na selu" svoje goste dočekao s medaljama oko vrata. "Nadam se da ćete uživati u finim jelima, ovo možete dobiti samo u hotelima s visokom kategorijom 4 do 5 zvjezdica!", rekao im je.

No, Nedjeljka je još pronašla dlaku u desertu, a ni ostali gosti nisu baš previše uživali u njegovim jelima. Božidar ih je na kraju počeo vrijeđati jer je dobio samo 17 bodova.