U petak navečer održala se posljednja ovotjedna 'Večera za 5 na selu', a domaćin je bio kuhar i gastro-kritičar Božidar Miodragović. Kad je shvatio da su ga gosti najlošije ocijenili, teško je prihvatio poraz.

Domaćin Božidar uložio je puno truda u svoju večeru kako bi se gostima prezentirao u što boljem svjetlu i pokazao im kako kuha jedan profesionalni kuhar. Međutim, gosti su na večeru stigli pomalo osvetnički raspoloženi i s izuzetno visokim očekivanjima baš kao što je to imao i sam Božidar na svakoj dosadašnjoj večeri. Nakon što ih je domaćin dočekao s osvojenim kulinarskim medaljama oko vrata i ponudio ih aperitivom, najavio je svoja jela rečenicom: „Nadam se da ćete uživati u finim jelima, ovo možete dobiti samo u hotelima s visokom kategorijom 4 do 5 zvjezdica!“

Gosti nisu bili impresionirani

Za predjelo bio je ponuđen njegov specijalni rižoto sa čak sedam vrsta gljiva!

„Nisam siguran ako je ovo jelo za hotel s pet zvjezdica, to je sve skupa fino, ali može bolje i nisam oduševljen“, kazao je Sven, a sličnog su mišljenja bili i ostali gosti – dobro, ali može bolje.

Kad je na stol stiglo glavno jelo gosti su redom komentirali kako vizualno izgleda jako primamljivo i lijepo, no neki su se predomislili kad su ga kušali. Nedjeljki je svinjska rolica bila suha i žilava, no Božidar nije htio prihvatiti kritiku pa ju je uvjeravao da meso nije ni suho ni žilavo pa je to izazvalo prvu svađu za stolom.

Dlaka u desertu

Za desert je domaćin poslužio biskvit od keksa, kremu od sira i preljev od šumskog voća lijepo servirano u čaši.

„Desert je bio dobar, krema je bila jako dobra, ali biskvit je bio nejestiv, svi smo lupali žlicama po čašama u strahu da ih ne razbijemo“, kazao je Sven, a Mateo je to slikovitije prikazao: „Keks u desertu je bio pretvrd u trebao mi je čekić da ga razbijem, a to se profesionalnom kuharu ne smije dogoditi!“

Incident nakon otkrivanja poretka

Kao šećer na kraju Nedjeljka je još pronašla i dlaku u desertu, no nije ništa htjela komentirati previše za stolom, samo je prestala jesti. Atmosfera se malo zagrijala kad su za iznenađenje stigli svirači pa je ekipa čak i zaplesala. No veselju je uskoro došao kraj kad je Božidar shvatio da je dobio samo 17 bodova i da je Sven pobjednik tjedna. Name, Nedjeljka i Mateo ocijenili su Božidara trojkom, dok mu je Sanela dala čistu peticu, a Sven šesticu.

Božidar je poraz teško prihvatio pa se na kraju večeri obračunao s protukandidatima za koje je bio uvjeren da su se urotili protiv njega. Svenovo slavlje pobjede tako je zasjenila je neviđena drama u 'Večeri za 5 na selu' te je tako završio kulinarski tjedan u Bjelovaru i okolici.

Show 'Večera za 5 na selu' tu ne staje, stoga nove epizode ove zabavne kulinarske emisije pratite i idući tjedan od ponedjeljka do petka u 20 sati na RTL-u!