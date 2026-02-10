Kralj Charles prekida šutnju o Epsteinu: Palača spremna pomoći policiji zbog Andrewa

Britanski kralj Charles III. prvi se put javno oglasio o najnovijim otkrićima u slučaju Jeffreyja Epsteina, poručivši da je Buckinghamska palača spremna surađivati s policijom u vezi s ozbiljnim optužbama koje se odnose na njegovog brata, Andrewa Mountbatten-Windsora, piše BBC.

„Kralj je jasno dao do znanja, riječima i dosad neviđenim potezima, koliko je duboko zabrinut zbog optužbi koje se i dalje pojavljuju u vezi s ponašanjem gospodina Mountbatten-Windsora“, poručio je glasnogovornik palače.

Foto: Kirsty Wigglesworth, Pa Images/alamy/profimedia

Dodao je kako su konkretne optužbe stvar koju Andrew mora sam razjasniti, ali i naglasio da će palača, ako ih kontaktira policija, pružiti punu podršku.

„Ako nam se obrati policija doline Temze, spremni smo pomoći, kao što biste i očekivali“, rekao je.

Policija razmatra pokretanje istrage

Policija doline Temze potvrdila je da razmatra postoji li osnova za pokretanje istrage nakon prijave republikanske, antimonarhističke organizacije Republic. Oni su Andrewa prijavili zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti i odavanje službenih tajni.

U nedavno objavljenoj velikoj seriji Epsteinovih dokumenata pojavili su se e-mailovi koji navodno pokazuju da je bivši princ Epsteinu prosljeđivao izvješća sa službenih putovanja u Singapur, Hong Kong i Vijetnam, kao i povjerljive informacije o investicijskim prilikama.

Prema dokumentima, 30. studenoga 2010. Andrew je samo pet minuta nakon primitka službenih izvješća od tadašnjeg savjetnika Amita Patela ta ista izvješća proslijedio Epsteinu. Među njima su bile i informacije o investicijama u Afganistanu, označene kao „povjerljive“, poslane 24. prosinca iste godine.

Prema službenim pravilima, trgovinski izaslanici obvezni su čuvati povjerljivost osjetljivih gospodarskih i političkih podataka sa službenih putovanja.

'Naše misli su uz žrtve'

U priopćenju Buckinghamske palače naglašava se da su misli kralja i kraljice „bile i ostaju uz žrtve svih oblika zlostavljanja“.

Ranije u ponedjeljak kralj Charles posjetio je Clitheroe, gdje mu je jedan prolaznik doviknuo: „Koliko dugo ste znali za Andrewa?“ Ostatak okupljenih izviždao je muškarca.

Ova reakcija palače uslijedila je nakon izjave glasnogovornika princa Williama i princeze Kate, koji su rekli da su „duboko zabrinuti“ najnovijim otkrićima u vezi s Epsteinom.

„Njihove misli ostaju usmjerene na žrtve“, poručeno je iz Kensingtonske palače, uoči Williamova službenog putovanja u Saudijsku Arabiju.

Novi dokumenti, novi pritisak

Nakon objave dodatna tri milijuna dokumenata povezanih s Epsteinom, pritisak na Andrewa dodatno je porastao. Pojavile su se tvrdnje da je Epstein poslao još jednu ženu u Ujedinjeno Kraljevstvo radi seksualnog susreta s njim.

U dokumentima se nalaze i fotografije koje navodno prikazuju Andrewa kako kleči na sve četiri iznad žene koja leži na tlu.

Neugodnosti ne zaobilaze ni njegovu bivšu suprugu Sarah Ferguson. E-mailovi potpisani imenom „Sarah“ otkrivaju molbe za financijsku pomoć i podršku upravo Epsteinu, koji je bio osuđeni seksualni prijestupnik.

Prošlog tjedna Andrew je ranije nego što se očekivalo iselio iz Royal Lodgea u Windsoru te se preselio na kraljevo privatno imanje u Sandringhamu.

Ostao bez titula, ali sve poriče

Nakon prethodnog vala otkrića o njegovim vezama s Epsteinom, u listopadu 2025. Andrewu su oduzete titule princa i vojvode.

Unatoč svemu, Andrew Mountbatten-Windsor dosljedno i odlučno poriče bilo kakvo kazneno djelo. Važno je naglasiti da samo pojavljivanje imena u Epsteinovim dokumentima ne znači automatski i krivnju.

