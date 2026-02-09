FREEMAIL
PREKINULI ŠUTNJU /

Skandal koji trese kraljevsku obitelj: William i Kate prvi put progovorili o slučaju Epstein

Skandal koji trese kraljevsku obitelj: William i Kate prvi put progovorili o slučaju Epstein
Foto: Isabel Infantes/afp/profimedia

Njihova izjava nadovezuje se na ranije reakcije kralja Charlesa i kraljice Camille, koji su prošlog listopada postali prvi visoki članovi kraljevske obitelji koji su javno izrazili podršku ženama i djevojkama koje su pretrpjele zlostavljanje

9.2.2026.
11:46
Hot.hr
Isabel Infantes/afp/profimedia
Princ William i Kate Middleton prvi su se put oglasili otkako su u javnost dospjeli novi, uznemirujući detalji iz dokumentacije slučaja Jeffreyja Epsteina, u kojima se teško tereti princ Andrew Mountbatten-Windsor. Prijestolonasljednički par poručio je kako su “duboko zabrinuti” te da su njihove misli usmjerene isključivo prema žrtvama zlostavljanja.

Njihova reakcija stigla je u trenutku službenog posjeta Saudijskoj Arabiji, čime su se jasno distancirali od sve težih optužbi koje se vežu uz dugogodišnje prijateljstvo princa Andrewa s osuđenim seksualnim predatorom.

Skandal koji trese kraljevsku obitelj: William i Kate prvi put progovorili o slučaju Epstein
Foto: George Rogers/sipa Press/profimedia

“Mogu potvrditi da su princ i princeza od Walesa duboko zabrinuti zbog daljnjih otkrića. Njihove misli ostaju usmjerene na žrtve”, poručio je glasnogovornik Kensingtonske palače novinarima u Rijadu.

Oglasili se i Charles i Camilla

Njihova izjava nadovezuje se na ranije reakcije kralja Charlesa i kraljice Camille, koji su prošlog listopada postali prvi visoki članovi kraljevske obitelji koji su javno izrazili podršku ženama i djevojkama koje su pretrpjele zlostavljanje u Epsteinovoj mreži. “Njihova Veličanstva žele jasno istaknuti da su njihove misli i najdublje simpatije bile i ostat će uz žrtve i preživjele svih oblika zlostavljanja”, poručili su tada.

Za razliku od njih, princ Andrew nikada nije javno izrazio suosjećanje prema žrtvama, a britanski mediji navode kako je čak odbijao odobriti službena priopćenja u kojima bi se spominjala podrška preživjelima.

Skandal koji trese kraljevsku obitelj: William i Kate prvi put progovorili o slučaju Epstein
Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

I treći brat prekinuo šutnju

O skandalu se nedavno oglasio i treći brat, princ Edward, tijekom sudjelovanja na Svjetskom samitu vlada u Dubaiju. Iako je isprva sugerirao da tema možda nije u fokusu rasprave, zaključio je: “Mislim da je uvijek iznimno važno zapamtiti žrtve i tko su žrtve u svemu ovome.”

Sve češće javne reakcije članova kraljevske obitelji jasno pokazuju pokušaj distanciranja od princa Andrewa, ali i želju da se fokus vrati na one koji su u cijeloj aferi najviše stradali žrtve.

 

 

Kraljevska ObiteljJeffrey EpsteinPrinc WilliamKate Middleton
