Kate Middleton očarala povijesnom tijarom vrijednom 7,5 milijuna eura: Krije posebno značenje

Princeza od Walesa, Kate Middleton (43), jučer je potvrdila svoj status modne ikone i vješte diplomatkinje na svečanoj večeri u dvorcu Windsor. U čast državnog posjeta njemačkog predsjednika Frank-Waltera Steinmeiera, Kate je zablistala u kombinaciji koja je nosila duboke povijesne i simbolične poruke, a u središtu pozornosti našla se spektakularna tijara koja nije viđena u javnosti gotovo dva desetljeća.

Povijesna tijara

Glavna zvijezda večeri nedvojbeno je bila "Orijentalna kružna tijara" (Oriental Circlet Tiara) kraljice Viktorije, jedan od najimpresivnijih komada iz kraljevske kolekcije. Procijenjena na vrijednost od preko 7,5 milijuna eura, ova tijara nije samo najraskošnija koju je princeza dosad nosila, već i peta različita u njezinoj kraljevskoj karijeri. Prije nje, nosila je tijare Cartier Halo na svom vjenčanju, Lotus Flower, Strathmore Rose te omiljenu Queen Mary's Lover's Knot. Izradili su je 1853. godine kraljevski draguljari Garrard, Orijentalna tijara bila je dar njemačkog princa Alberta njegovoj voljenoj supruzi, kraljici Viktoriji. Sastoji se od 2600 dijamanata postavljenih u motive lotosovih cvjetova, a izvorne opale kasnije je kraljica Aleksandra zamijenila rubinima. Posljednji put ju je u javnosti nosila kraljica Elizabeta II. 2005. godine, što odabir princeze Kate čini iznimno značajnim. Odabir tijare koju je dizajnirao njemački princ bio je suptilan, ali snažan diplomatski naklon njemačkim gostima, piše People.

Skrivene poruke plave haljine

Uz povijesnu tijaru, Kate je nosila elegantnu, svjetlucavu plavu haljinu s potpisom dizajnerice Jenny Packham, upotpunjenu dijamantnim naušnicama koje su pripadale kraljici Majci Elizabeti te kraljevskim lentama i odlikovanjima. Međutim, kao i kod odabira nakita, boja haljine nije bila slučajna. Mnogi su primijetili da nijansa plave podsjeća na "prusko plavu", prvi moderni sintetički pigment stvoren u Berlinu početkom 18. stoljeća, koji je kasnije postao zaštitna boja pruske vojske. Druga moguća simbolika leži u različku (cornflower), njemačkom nacionalnom cvijetu plave boje. Prema legendi, pruska kraljica Louise sakrila je svoju djecu u polju različaka dok je bježala od Napoleonovih trupa, čime je ovaj cvijet postao simbol nacionalnog identiteta. Ovakvim promišljenim odabirima, princeza je još jednom pokazala kako se moda može koristiti kao moćan alat u jačanju međunarodnih odnosa.

Blagdanski sjaj i duhoviti govori u dvorcu Windsor

Svečana večera za 152 uzvanika održana je u veličanstvenoj dvorani St. George's, koja je bila posebno ukrašena za nadolazeće blagdane. U središtu dvorane stajalo je impozantno božićno drvce visoko šest metara, okićeno s preko 3000 ukrasa – tradicija koju je u Britaniji popularizirao upravo princ Albert. Stolovi su bili besprijekorno postavljeni sa 760 čaša i stotinama komada srebrnog pribora. Jelovnik je uključivao delicije s kraljevskih imanja, a kao posebna gesta posluženo je crno vino Chateau La Fleur-Petrus iz 1995. godine, godine kada su se predsjednik Steinmeier i njegova supruga vjenčali.

U svom govoru, kralj Charles III. duhovito je istaknuo prednosti kraljevske kočije kao "vozila s najnižom emisijom štetnih plinova na svijetu" te se našalio na račun nogometnog rivalstva, citirajući poznatu izreku da je nogomet igra u kojoj na kraju uvijek pobjeđuju Nijemci. Među gostima su se, uz političare, našla i poznata imena poput supermodela Claudije Schiffer, skladatelja Hansa Zimmera i ilustratora Axela Schefflera, što je večeri dalo dodatnu dozu glamura.

Princezin besprijekoran stil, pažnja posvećena detaljima i suptilna diplomatska gesta zadobili su veliku pažnju u vodećim stranim medijima.

