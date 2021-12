Prema knjizi "The Making of a Royal Romance" autorice Katie Nicholl, Kate Middleton se 2006. godine spremala provesti novogodišnje praznike s princem Williamom i njezinom obitelji, ali uznemirila se kad je jedan telefonski poziv to promijenio, piše Mirror.

Prije nego što su se vjenčali, vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea planirali su zajedno dočekati Novu godinu.

Princ William Božić je proveo s kraljevskom obitelji u Sandringhamu kao i obično, a nakon toga planirao je otputovati kako bi s Kate i njenom obitelji dočekao Novu godinu.

No, Kate je ostala u suzama kada je William u zadnji tren otkazao svoje planove te je počela strahovati za budućnost njihove veze.

Kraljica je bila razočarana

Nicholl u knjizi navodi da je William obećao Kate da će se pridružiti njoj i njezinoj obitelji, ali je umjesto toga odlučio ostati sa svojom obitelji, a o tome ju je obavijestio telefonom.

"William se premišljao te je sjeo s ocem i bakom kako bi iskreno razgovarali o njegovoj budućnosti s Kate. Oboje su mu savjetovali da ne žuri ni u čemu", napisala je.

Par tjedana kasnije, 2007. godine, Kate i William nakratko su prekinuli, a izvori su kasnije otkrili da je kraljica Elizabeta zbog toga bila razočarana.

Kate i William izgladili su nesporazum te su se pomirili. Ubrzo su počeli živjeti zajedno u Clarence Houseu, a ostalo je povijest.

Kate i William su ove godine Božić proveli u svom seoskom domu Anmer Hall s njihovo troje djece, princem Georgeom, princezom Charlotte i princem Louisom.