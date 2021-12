Vojvotkinja od Cambridgea, Kate Middleton, sinoć je bila prava zvijezda na koncertu božićnih pjesama "Royal Carols - Together At Christmas". Bilo je to prvi put da je vojvotkinja javno zasvirala klavir, na oduševljenje svih prisutnih u Westminsterskoj opatiji.

Kate je na klaviru pratila pjevača Toma Walkera, koji je izvodio pjesmu "For Those Who Can’t Be Here". Singl su snimili upravo u Westminsterskoj opatiji dan prije nego što su ga predstavili ispred 1200 pomno odabranih uzvanika. Koncertu su, naime, mogli prisustvovati samo oni koji su značajno pridonijeli svojim zajednicama i zemlji u vrijeme pandemije.

Njihova zajednička izvedba emitirana je na ITV-u u petak navečer.

"Vojvotkinja je predano vježbala kod kuće, stvarno je uložila puno vremena i energije da sve ispadne kako treba. Zbilja me impresionirala, sjajna je glazbenica. Nije nimalo lako sjesti za klavir i svirati s hrpom glazbenika s kojima nikad prije niste surađivali, ali ona je ovaj nastup zbilja 'razvalila'. Tako je ljupka, ljubazna i srdačna osoba, svima se osobno zahvalila na prilici da sviramo zajedno" pohvalio je Middleton pjevač Tom Walker.

Prije samog koncerta, vojvotkinja se dotaknula i same važnosti glazbe za svijet u kojem živimo.

"Glazba mi je bila iznimno važna tijekom pandemije. Jer glazba slavi dobru volju, djela dobrote, ljubav, empatiju i suosjećanje, pomaže nam prebroditi ova izazovna vremena", rekla je.

Podsjetimo, osim klavira, Kate Middleton zna svirati i flautu, a u djetinjstvu je nastupala i sa školskim zborom.