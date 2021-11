I ZALJUBLJENI ED SHEERAN JE ZINUO / Kate Middleton i princ William ostavili klince doma i otišli partijati: Kad se vojvotkinja pojavila, popadale su vilice

Kate Middleton i princ William ostavili su klince doma i otišli na spoj. Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea nedavno su proslavili 11 godišnjicu zaruka, a pritom su nazočili godišnjoj manifestaciji 'Royal Variety Performance' u Londonu. Kate je zablistala u šljokičastoj smaragdno zelenoj haljini dizajnerice Jenny Packham, koju je već jednom nosila, i to u Pakistanu 2019. Frizura joj je bila jednostavno, blago nakovrčana. Šminka joj je bila nešto jača nego smo navikli, no ne pretjerano upadljiva. Princ William uz Kate nije baš najbolje došao do izražaja, no sigurni smo da mu to uopće nije smetalo. Vidi se koliko je princ ponosan na svoju elegantnu suprugu. Pogledajte fotogaleriju.