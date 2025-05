Je li Doris napokon odlučila? Igor: 'Nisam mogao naslutiti sam završetak'

Doris i Igor su se nakon dva mjeseca druženja i zajedničkog života, razdvojili. Ponovno se sastaju kako bi razmijenili zavjete i donijeli svoje konačne odluke. Nakon što je Igor Doris nekoliko puta prigovorio što je neodlučna i drži ga u mraku vezano uz svoj osjećaje i status njihove veze - došao je trenutak da Doris odluči.

Biti ili ne biti u braku – Doris donosi odluku

“Bilo je to neizvjesno, zabavno i svakako poučno iskustvo koje bih odmah sutra ponovila. Zahvalna sam i što sam na tom svom avanturističkom pothvatu kao partnera dobila tebe – zrelog i stabilnog muškarca. Svojim odnosom prema meni činio si da se često osjećam posebno”, počinje Doris svoje zavjete. Igor je pomno sluša: “Predivne riječi je birala. Nisam mogao naslutiti sam završetak.” No, završilo je – prijateljstvom. Igor priznaje da bi sve drugo bilo iznenađenje. O tome je pisao i u svojim zavjetima: “Bio sam otvorenog srca, spreman dati priliku. A mislim da ti ne. Mislim da nisi bila dovoljno opuštena i prirodna kakva si vani. Možda su najbolje riječi za to – emotivno nedostupna.”

“Da mogu, ponovio bih sve s tobom i ništa ne bih promijenio. Jer smo se odlično zabavljali i znam da sam dao sve od sebe da ti budem dobar muž. Po meni smo imali priliku i nismo je iskoristili. Da smo pokušali, vjerojatno bi sada sve bilo drukčije. Ali to nećemo nikada saznati”, zaključuje Igor.

Finalnu epizodu “Braka na prvu” gledajte prije svih na platformi Voyo – u ponoć! Posljednje epizode sociološkog eksperimenta pratite do četvrtka i na RTL-u u 21.15!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa