Ivana Jurišić o suprugu, vjenčanju i poslu: 'Jesam žena nogometaša, ali to nije nikakva titula'

U bajkovitoj bijeloj haljini i s osmijehom koji nije silazio s lica, Ivana Jurišić (27) nedavno je izrekla sudbonosno "da" svom odabraniku – nogometašu Osijeka Roku Jurišiću (23). Njihovo vjenčanje mnogi su opisali kao romantičnu čaroliju. No iza savršene slike krije se mnogo više – priča o ljubavi koja je rasla kroz vrijeme, o izazovima koje donosi život uz profesionalnog sportaša, ali i o ženi koja istovremeno gradi vlastiti poslovni put. Ivana je danas majka, supruga i poduzetnica – i sve te uloge usklađuje s lakoćom, barem na prvi pogled. Za Net.hr iskreno govori o najposebnijim trenucima s vjenčanja, o prvim danima s Rokom, svakodnevnim izazovima koje donosi balansiranje obitelji, karijere i javnosti, ali i o modi, predrasudama te planovima.

Vaše je vjenčanje bilo prava bajka. Kada se prisjetite tog dana, što vam je ostalo najdublje u sjećanju, osim emotivnih zavjeta? Koji vam je trenutak bio najposebniji?

Naše vjenčanje doista je bila prava bajka. Toliko ljubavi, truda i pažnje utkano je u svaki trenutak toga dana. Osim savršene dekoracije, koja je bila upravo onakva kakvu sam sanjala, sama sam pripremila zahvalnice i detalje na stolovima – jer sam željela da sve izgleda kao bajka, i doista je tako i izgledalo. Svaka sitnica imala je svoju priču i srce. Iako su sami zavjeti i to što su svi naši voljeni bili na okupu već bili dar dovoljan za sreću, postoje trenuci koji su mi se zauvijek urezali u pamćenje. Posebno ples s mojim tatom – jer sam jako povezana s njim, a taj trenutak bio mi je dragocjen i pun emocija, uz, naravno, trenutak kada sam rekla “zauvijek” Roku pred Bogom. To je bila potvrda ne samo riječima, već i dušom.





Kako je izgledao vaš prvi susret s Rokom? Je li kemija bila prisutna odmah ili je ljubav rasla postupno? Što vas je najviše privuklo kod njega?

Roko i ja upoznali smo se zapravo na pomalo smiješan način jer se on interesirao i pitao moje prijateljice za mene, a ja sam bila skeptična jer je mlađi, iako razlika u godinama nije velika. Kada sam ga počela upoznavati, shvatila sam koliko je on prije svega dobra osoba – pažljiva, topla i neiskvarena duša – što je i presudilo. Danas je jako teško pronaći muškarca poput njega, koji svoju ženu drži kao kap vode na dlanu. Iskrena ljubav koju imamo, međusobna odanost i posvećenost obitelji – to su stvari koje me svakodnevno podsjećaju koliko sam sretna. Tek kada je postao otac, shvatila sam koliko sam zapravo blagoslovljena što ga imam. Jer osim što je najbolji muž na svijetu – još je bolji tata.





Imati kćer Izabel i život uz nogometaša sigurno donosi svoju dinamiku. Imate svoju liniju odjeće. Kako uspijevate uskladiti obiteljski život, njegovu karijeru, ali i svoje poslovne obaveze?

Taj život doista je pun izazova i zna biti jako težak… Baš kada upoznaš i zavoliš ljude, moraš dalje. Sada smo imali sreće što smo u Hrvatskoj pa je sve lakše, osobito otkako sam rodila, jer smo napokon u svojoj domovini. Ipak, koliko god smo blizu svima, ponekad se osjećaš toliko daleko… Imamo sreću što se u Osijeku stvarno osjećamo kao u drugom domu jer su ljudi toliko dobri i dragi. Nakon poroda prošla sam kroz tešku tranziciju, osobito jer Izabel nije spavalica. Sezona je bila naporna i posla je bilo jako puno, ali sam ponosna na sebe što sam sve to izgurala na način na koji jesam. Osim njih dvoje, bila sam nerazdvojna s curom jednog Rokova suigrača, koja mi je također puno pomogla i sve mi olakšala. Tako da – uz prave ljude, sve se može! Obitelj i posao naši su prioriteti i upravo zato smo sve tako posložili – i tako najbolje funkcioniramo.





Kao žena poduzetnica, osjećate li potrebu da se dodatno dokazujete s obzirom na to da ste i supruga nogometaša?

Ne treba se nikada nikome dokazivati. Najvažnije je da si sretan sam sa sobom, da znaš tko si i koliko vrijediš. Ljudi koji te doista poznaju i koji igraju bitnu ulogu u tvom životu – oni znaju koliko truda ulažeš, kao što je bitno da i sam to znaš i da si zadovoljan sa sobom i svojim radom, kakav god on bio. A o uspjehu ne treba govoriti, uspjeh se vidi.

Život uz nogometaša često izaziva predrasude i komentare. Kako se nosite s time i mislite li da se percepcija o ženama nogometaša polako mijenja?

Jesam žena nogometaša, ali ne volim se tako oslovljavati jer to nije nikakva titula – to je samo posao osobe koju sam odabrala. Predrasude će uvijek postojati, nikada nitko nije svima ugodio, kako se kaže, ha-ha. Gledam na to ovako, ako nešto radiš kako treba, moraju postojati i negativni komentari, jer su ljudi iz nekog razloga nezadovoljni i imaju potrebu komentirati i pisati gluposti, umjesto da to vrijeme ulože u sebe – za svoje bolje sutra. Uvijek polazim od sebe – nikada mi nije palo na pamet osuđivati nekoga, a pogotovo ne javno, na način na koji to mnogi rade. Tako da, ako mi to ikada i padne na pamet, znam da imam veliki problem i da nešto sa mnom nije u redu. Sve smo mi priča za sebe. Svaka od nas je posebna – što god da bila. Ljudi će uvijek imati svoja mišljenja, i njih, nažalost, ne možete mijenjati. Bitno je biti zadovoljan sa sobom i svojim životom.





Živite li u Splitu ili Osijeku? Kako biste opisali razliku u životu između ta dva grada?

Trenutno smo u Osijeku i rijetko kada idem u Split s obzirom na to da smo stalno zajedno s Rokom i da oboje teško podnosimo odvajanje. Za Split me vežu roditelji i prijatelji, budući da sam tamo odrasla, ali osim toga nisam posebno vezana za taj grad. Split je prekrasan, ali ondje gdje je Roko – ondje je moj dom.

Kada je riječ o modi, sigurno imate svoj prepoznatljiv stil. Koji su vam ključni komadi bez kojih ne možete zamisliti svoj ormar, i koji vas dizajneri najviše inspiriraju za posebne prilike?

Moj stil je jednostavan i umjeren. Najčešće biram neutralne kombinacije, crnu, bež ili bijelu, a zatim ih podignem torbicom, zanimljivom obućom i nakitom. Volim kad sve izgleda skladno i nenametljivo, tanka je granica između pretjeranog i lijepog. Što se tiče dizajnera, nemam omiljenoga, nosim ono što mi se sviđa – bez obzira ima li potpis ili ne. Smatram da ne mora sve imati marku da bi izgledalo lijepo, iako, po mom mišljenju, za torbicu i dobre cipele vrijedi odvojiti malo više nego za sve ostalo.





Volite li se počastiti dizajnerskim komadom?

Svaka od nas voli se počastiti dizajnerskim komadom, naravno, ali iskreno – to je najmanje bitno. Stil nije u cijeni, nego u stavu i načinu na koji nešto nosiš. Ponekad ‘manje je više’ – decentne, umjerene kombinacije često ostavljaju puno jači dojam nego kada se pretjeruje s bilo čim. Otkad sam postala mama, iskreno, više gledam što ću njoj kupiti nego sebi.

Je li život ''WAGsica“ zaista toliko luksuzan kao što to djeluje na društvenim mrežama?

Može se lijepo i luksuzno živjeti od nogometa, ali karijera nije duga i zato je važno pametno raspolagati novcem i ulagati. U svemu treba imati mjeru – lako se izgubiti u tom svijetu. Ključno je postaviti prioritete. Nogomet je kratkoročna karijera, ali pametnim odlukama danas možeš sebi osigurati stabilnost i kvalitetan život dugoročno. Svakome su prioriteti različiti, pa su i životi od pojedinca do pojedinca drugačiji.

Koji su vam planovi?

Za sada smo u Osijeku, a što nas čeka u bliskoj budućnosti – vidjet ćemo. Što se tiče one daleke, jedino što sigurno znamo jest da ćemo se nakon Rokove karijere vratiti u Zagreb, gdje trenutno gradimo svoj dom. To je jedina stvar u koju smo potpuno sigurni. Sve ostalo, uz ovakav način života, teško je planirati. Idemo dan po dan – što bude, bit će. Najbolje je tako razmišljati i sebi olakšati.

