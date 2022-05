Potraga za Marijanom Seifert, bivšom pobjednicom "Big Brothera" 2011. godine, koja je prošlog tjedna nestala u Zagrebu, ušla je u novi dan.

Dok policija za nestalom još uvijek traga, Story.hr doznaje kako su iz Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) objavili da od danas više ne sudjeluju u potrazi.

HGSS u potragu se uključila preko vikenda te je pretraživala korito rijeke Save oko Mosta mladosti. Na terenu je jučer bilo 12 spasioca HGSS-a iz stanica Zagreb, Karlovac, Gospić i Bjelovar, a od toga šest ronioca s dva čamca i jednim dronom. Ronioci su, uz područje oko Mosta, pregledali i deset teglenica na obali Save.

"Pretražili smo sve što je bilo zanimljivo i što nije bilo opasno za naše ljude. Došli smo do slapova koji su vrlo opasni, no daljnju potragu nastavlja policija. Ako bude bilo potrebe mi ćemo se ponovno angažirati", rekao je pročelnik Josip Granić za Story te dodao kako jučerašnja potraga nije dala nikakve nove tragove niti informacije i da je rijeka Sava teška za pretragu, s obzirom na to da je riječ o brzoj i mutnoj rijeci.

Glasnogovornica ureda načelnika Policijske uprave zagrebačke Marija Goatti rekla je za Story.hr da potraga traje intenzivno svim raspoloživim ljudskim i tehničkim resursima.

Podsjetimo, bivša stanarka i pobjednica "Big Brothera" nestala je 27. travnja iz svog doma u Lastovskoj ulici. Njezin je nestanak prijavio suprug u jutarnjim satima, a policiji je rekao da ju je posljednji put vidio večer ranije kada su oko ponoći išli na spavanje.

Marijana je visoka oko 167 centimetara, vitkog je stasa, ima plavu kosu i zelene oči te nekoliko tetovaža. U trenutku nestanka bila je odjevena u kratku majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, tajice crne boje s bijelo crvenom crtom i svijetle tenisice.

U slučaju bilo kakvih informacija, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Informacije možete dostaviti putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.