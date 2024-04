U kulinarskoj emisiji 'Hell's Kitchen' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo je u crvenom timu došlo do napetosti, a sve zato što su izgubili dva zadatka zaredom pod vodstvom novog vođe Dominika koji je u jednom trenutku priznao kako se osjeća zbog cijele situacije.

"Iskreno, ne dobivam podršku tima kao vođa onakvu kakvu je dobivao Vehid. Pričao sam s njima i dobro, okej, ne možete se naviknuti. Ja ću rado podnijeti ostavku ako me neće netko prihvatiti, neću se ni ja gurati, to je to", komentirao je Dominik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je Anel prigovorio Mileni da se ponaša kao individualka, na što mu je ona mu odgovorila da je sve krivo shvatio, Alen je rekao i što mu smeta kod novog vođe.

Rekao je da je Dominik preblag i da mu to ne odgovara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemojte ovo, nemojte ono. Što nemojte? Ja planem, ali planem s nekim razlogom. Zato što mi je stalo da pobijedimo i da stvarno budemo bolji, ali mislim da s takvim stavom nećemo", istaknuo je Anel.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Jesu li kandidati crvenog tima pravedni prema Dominiku? On kaže: 'Ja ću rado podnijeti ostavku'