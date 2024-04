Stigao je još jedan petak i nova večera za goste u "Hell's Kitchenu", kojeg možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Plavci su jutro započeli u pozitivnom tonu, a Nikola je priznao da ima dobar osjećaj pred novi servis.

„Mislim da će ovo biti ok. Sam sa sobom moram još skupiti malo hrabrosti i sigurnosti, u glavi biti jači da ovo preuzmem“, Dominik je priznao Roku K. u dvorištu, koji ga je bodrio da ne odustane od pozicije vođe tima.

Podjela u brigade

Chef Gretić obratio im se preko videoporuke i pozvao ih u kuhinju što brže, a zatim ih, neočekivano, odmah podijelio u brigade.

Kod plavaca, Viktor i Nikola bili su na hladnom, Chiara i Mauro na toplom predjelu, a kasnije na desertu. Domagoj i Lucija su na glavnom jelu, a Marko na prilozima.

U crvenoj kuhinji, na hladnom predjelu su Roko Ć. i Dominik, a na toplom i desertima Roko K. i Milena. Anel i Dominik su na glavnom jelu, Vehid na prilozima.

„Slušajte me dobro... Ovako kako ste raspoređeni, radit ćete i pripremu. Svaka pozicija radi samo svoju pripremu. Dosta mi je da se kasnije priča tko je što radio. Više nema lutanja“, poručio je chef.

„E tu nas je zeznuo! Ako ne možete dobiti savjet od nekoga tko je neko jelo već radio, to je onda teško, ali i zanimljivo“, Roko Ć. je poručio.

Foto: RTL Foto: RTL

Stresna situacija

Zatim je chef ponovno pohvalio Luciju, Maura i Viktora koji su jedini prošli put završili večeru: „Ne želim više čuti da se servis ne može završiti!“

Vođe su svoje timove poveli u kuhinje i dali prve upute, no priznali su da su pod stresom jer ovu situaciju nisu očekivali.

Chiara i Mauro mučili su se s tjesteninom, a sous chefica Ivana Roku K. davala je savjete oko creme bruleea.

Foto: RTL Foto: RTL

Stiglo je vrijeme za otvaranje 'Hell's Kitchen restorana i narudžbe su se samo nizale.

Problemi u crvenoj kuhinji krenuli su već na početku. Dominikove rolice od hobotnice bile su premalene, a chef nije krio ljutnju: „Nisam to od tebe očekivao“. Ipak pomogao mu je da spasi stvar i tanjuri su posluženi u svom punom sjaju.

Milena je u ime cijelog tima pamtila narudžbe, a Mauro je, pak, smirivao Nikolu koji je zaredao nekoliko sitnih pogrešaka i dobio opomenu chefa.

Foto: RTL Foto: RTL

Iznenađenje za Luciju i Dominika

Chef Gretić u rukavu je imao još jedno iznenađenje za vođe – Lucija i Dominik morali su preuzimati narudžbe, što je inače bio njegov posao.

„Velika odgovornost, ali nisam osjećao neki veliki pritisak. Gledao sam svoj tim i kako prekrasno rade“, priznao je Dominik.

Mauro se ljutio na Chiaru koja je imala pitanja za svaku fazu pripreme jela pa joj je nekoliko puta odbrusio. Plavci su opet imali problema s holandezom pa je Viktor brzinski miješao novu turu.

„Chiara se izgubila još u pripremi i to se nastavilo samo na servisu“, komentirala je i Lucija pa upozorila svoje da će kuhinja biti ugašena.

„Mauro je izdramatizirao nešto u vezi raviola“, mislio je Domagoj.

„Lucija, isplivajte!“ upozorio ih je chef na rubu strpljenja.

Foto: RTL Foto: RTL

Serviranje narudžbe

S druge strane zida, crveni su uspješno servirali narudžbe, a Dominik je na sva zvona hvalio Anela koji je glavna jela odradio bez ijedne pogreške.

Nakon što su topla predjela plavih i dalje kasnila, chef je potjerao iz kuhinje Chiaru koja danas nije bila na nivou i mučila se s kamenicama.

„Nemam opravdanja za svoj rad danas, jednostavno sam se pogubila“, priznala je.

Foto: RTL Foto: RTL

Plavi su konačno stigli do glavnih jela, no chef Gretić imao je velike zamjerke na Markove priloge, od rijetkog umaka do zagorenog pastrnjaka. Nakon što je vraćeni segment popravljao u istoj tavi, chef nije imao milosti pa je i njega istjerao.

„Još devet minuta – ili hrana ili van“, zaprijetio je chef plavcima.

Foto: RTL Foto: RTL

Pohvalili vođu

Crveni tim uspio je privesti servis kraju! Kandidati su pohvalili Dominikovo vodstvo, a chef je istaknuo Anela i Milenu te im čestitao.

„Tim je stvarno pokazao da smo jedinstveni, ujedinjeni i da smo jednostavno crveni“, poručio je Dominik, a crveni nisu mogli sakriti svoje zadovoljstvo i sreću.

„Primjećujem da, otkako je Dominik vođa, neke stvari idu bolje... Recimo, komunikacija. Više vedrine je došlo“, Anel je bio zadovoljan.

Foto: RTL Foto: RTL

Chiara i Marko napravili greške

Iako su plavci ostali u kuhinji do kraja, chef im nije dao prolaznu ocjenu jer su na svim sljedovima imali ogromnih problema.

„Katastrofa, jedva smo ga izbacili, očekivane nominacije“, vođa tima Lucija je poručila tužno, a zatim prozvala Chiaru i Marka za pogreške koje su presudile.

Foto: RTL Foto: RTL

Ostatak tima, pak, prozvao je Maura jer je na servisu bio previše eksplozivan.

Foto: RTL Foto: RTL

Nominacije

Timovi su se vratili u studio, gdje ih je čekao chef, koji je prvo pored sebe pozvao vođe Luciju i Dominika.

„Osjećala sam se jadno, poniženo, znam da su ljudi gladni, a mi ne možemo ništa izbaciti“, Lucija je opisala svoje emocije tijekom servisa, a chef im je objasnio da ih je pozvao na njegovu poziciju na passu da vide kako je njemu dok čeka njihove narudžbe koje kasne i koje im vraća.

Foto: RTL Foto: RTL

Vehid i Milena na današnjoj su se večeri iskupili za ranije pogreške pa su dobili dopuštenje da skinu svoje crne pregače, a plavi tim obznanio je chefu da su nominirani kandidati Marko i Chiara.

„Zeznuo sam sve što sam mogao... Bilo mi je sasvim svejedno. žao mi je što sam zafrknuo sve u timu“, priznao je Marko.

„Pogubljena danas, od same pripreme do servisa“, dodala je i Chiara.

Foto: RTL Foto: RTL

Marko ispao, Lucija lije suze

Chef je pozvao i Domagoja s crnom pregačom ispred sebe pa mu zamjerio grešku sa steakovima na servisu, no on je smatrao kako je dao sve od sebe i pomagao ostalima te da njegova greška nije bila toliko velika.

„Ti si onim umakom zeznuo sedam tanjura, a ti si, Domagoj, zeznuo meso... Marko, kraj puta“, nakon sekundi napetosti chef je donio odluku i izbacio Marka.

Foto: RTL Foto: RTL

„Nije mi žao ničega. Postigao sam što sam htio, pokazao sam što sam znao. Trudio sam se, stvarno ima vrhunskih kuhara među ekipom. Borio sam se, bio sam jedno vrijeme šef tima, gazda, bilo mi je drago“, našalio se za kraj Marko.

„Ti imaš sreće što se pojavio Marko i zeznuo cijelu narudžbu. Ti bi bio na njegovom mjestu. Ako ti je to cilj, na dobrom si putu“, poručio je chef Domagoju, koji je obećao da će se više truditi.

Zbog Markova izlaska, Lucija je plakala u dvorištu, a Mauro ju je tješio.

Foto: RTL Foto: RTL

„Da mi je netko govorio da ću ja plakati ovako, rekla bih da je lud. Marko ide doma, grozno... Ako i Mauro ode, onda sam Pale sam na svijetu“, iskreno je poručila.

U ime svih kandidata, plavci su Marku odlučili napisati emotivno pismo, prozvavši ga dobrim duhom kuće i showa koji će im jako nedostajati.

Foto: RTL Foto: RTL

Što kandidate čeka u idućem tjednu, pokazat će nova epizoda 'Hell's Kitchena'

