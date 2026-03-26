Tri djevojke su napustile show: Nakon suza i drame poznate su polufinalistice

Pretposljednja ceremonija ruža u 'Gospodinu Savršenom' započela je koktel-partyjem koji je bio sve samo ne opušten. Atmosfera je od samog početka bila nabijena nervozom te mješavinom pozitivnih i negativnih emocija. Nakon 'maskiranog spoja' koji je prethodio večeri, mnoge neizgovorene zamjerke i potisnuti osjećaji isplivali su na površinu, a sukobi oko poljubaca podijeljenih s neženjama dodatno su zaoštrili odnose među djevojkama. Neke su kandidatkinje dobile prvu priliku za iskreni razgovor nasamo, dok su druge osjećale da im vrijeme istječe.

Večer je donijela odluke koje su uzdrmale cijelu vilu. Karlo je jednu djevojku eliminirao i prije službene ceremonije, dok je Petar šokirao sve poslavši kući jednu od favoritkinja. Njezin odlazak izazvao je nevjericu među preostalim natjecateljicama.

Reakcije djevojaka koje su napustile show bile su podijeljene. Dok su neke bile vidno povrijeđene i razočarane, druge su priznale kako su očekivale odlazak jer njihova veza s neženjama jednostavno nije napredovala. Nakon večeri pune preokreta, u svakom timu ostale su po tri djevojke. Pred neženjama je sada najvažniji korak - posjet obiteljima preostalih šest djevojaka. Finalni tjedan bit će, bez sumnje, iznimno napet, a samo će dvije djevojke na kraju dobiti onu posljednju, najvažniju ružu.

Uoči same završnice čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.