GOSPODIN SAVRŠENI /

Tko je samouvjeren, a tko se ne može prestati ljubiti: 'Ne želim da se krijemo pred curama'

Tko je samouvjeren, a tko se ne može prestati ljubiti: 'Ne želim da se krijemo pred curama'
Foto: RTL

Tko je otpustio sve kočnice, pogledajte večeras od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'

25.3.2026.
12:31
Hot.hr
Novo jutro u vili donijet će iskrene razgovore među djevojkama. Neke će međusobno dijeliti savjete, a neke ogovarati suparnice.

Na redu je novi grupni spoj, koji donosi svojevrsno iznenađenje, a cure su to pozdravile s itekakvim odobravanjem.

„Ovo je odlična prilika za smirivanje tenzija i nervoze prije ceremonije“, složile su se.

A kad Karlo i Petar predstave pravi mali sportski izazov, natjecateljski duh vrlo će se brzo probuditi.

Baš sve djevojke željet će se dokazati, neke će flertati s obojicom, a jedna djevojka će se posebno truditi biti u centru pozornosti, što neće naići na odobravanje većine: „Ona ostavlja vrata otvorena i za Petra i za Karla, pa gdje uspije – uspije. Nerviraju me djevojke koje nemaju dostojanstva.“

Grupni dejt bit će prilika i za razgovore nasamo, a jedna djevojka pokazat će svoju veseliju stranu i priznati kako joj je žao što ranije nije pokazala veći interes za Karla.

Jedna će dama, pak, pucati od samouvjerenosti i jedva dočekati svojih pet minuta: „Većina cura me doživljava kao veliku prijetnju. Oko dobrog konja se prašina diže.“

Jedna će djevojka i dalje skrivati emocije i pred ostalima se potpuno povući, ali kad je njezin Savršeni pozove nasamo, uslijedit će više poljubaca nego razgovora.

„Naša priča je filmska. Ponekad se zapitam koliko imam sreće da se borim za ovakvog muškarca“, poručit će ona između poljubaca.

„Ne želim da se krijemo pred drugim curama. Probudila si u meni nešto što nisam očekivao“, s iskrom u očima gledat će je njezin Savršeni.

Tko je otpustio sve kočnice, pogledajte večeras od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO:Grše, čuvaj se, stigao je Padrino! Filipine zamijenio Kozari Bronxom, a poslušajte kako repa

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
