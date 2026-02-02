FREEMAIL
Suze na prvoj ceremoniji ruža u 'Gospodinu Savršenom': 'Mogu li ići?'

Foto: Rtl

Tko napušta show 'Gospodin Savršeni', pogledajte odmah na platformi Voyo

2.2.2026.
17:00
Hot.hr
Rtl
Iako su kandidatkinje u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog' bile malo pošteđene na početku showa, kucnuo je čas da Petar i Karlo odluče s kojim se djevojkama u budućnosti ne vide. Oba Gospodina Savršena priznaju kako im je odluka teška i nadaju se da neće pogriješiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli RTL Hrvatska (@rtl_hr)

Drama na ceremonij ruža u 'Gospodinu Savršenom': 'Ništa drugo od tebe nisam ni očekivala'

Prvoj ceremoniji ruža u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' prethodi koktel party na kojem Petar i Karlo pokušavaju što više upoznati djevojke kako bi mogli donijeti što bolju odluku za sebe. Iza njih je predivan tjedan na sunčanoj Kreti koji je bio pun dogodovština. Uz dojmove koje su već stekli, neke će možda o nekim djevojkama i promijeniti. Kandidatkinje se osjećaju potpuno samouvjereno u naklonost Gospode Savršenih prema njima, pa gotova svaka od njih osjeća napetost uoči prve ceremonije ruža, koja ujedno znači i odlazak nekoga među njima iz showa. 

Foto: Rtl

'Jedna mi se djevojka večeras posebno otvorila', započinje Gospodin Savršeni svoje misli prije nego li je obznanio koja kandidatkinja dobiva posljednju ružu.

'Veoma me razočarao. Iskreno, nisam očekivala', priznala je kandidatkinja koja mora napustiti Kretu. 

Foto: Rtl

Tko nije uspio osvojiti srce Gospode Savršenih, pogledajte odmah na platformi Voyo, sedam dana prije prikazivanja na TV-u. A od večeras u 21.15, show 'Gospodin Savršeni' pratite i na RTL-u!

