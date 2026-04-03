Soraya u 'Savršenom podcastu' otkrila je li imala dečka dok je bila u showu: 'Nisam ni znala...'

Soraya, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja showa Gospodin Savršeni, ponovno je privukla pažnju javnosti gostovanjem u ‘Savršenom podcastu’, gdje je otvoreno progovorila o svom privatnom životu, iskustvu iz showa i odnosima s neženjama. U razgovoru s voditeljicom Anitom Martinović otkrila je detalje o odrastanju u Njemačkoj, životu u Zagrebu, ali i situacijama koje su obilježile njezin boravak u showu, piše RTL.hr.

Gledateljima je od početka bila zanimljiva zbog specifičnog načina govora, u kojem često kombinira više jezika. Objasnila je da je odrasla u Njemačkoj, gdje je provela djetinjstvo, pa joj je njemački zapravo prvi jezik. Iako danas tečno govori hrvatski, priznaje da u stresnim situacijama spontano ubacuje strane izraze, što je s vremenom postalo dio njezina identiteta. U Zagreb se preselila sama, vođena osjećajem da upravo ondje pripada.

Foto: RTL

'Bolje je pričekati'

Bez zadrške je govorila i o estetskim zahvatima, otkrivši da je s botoksom krenula vrlo rano. Danas, s više znanja i iskustva, smatra da je ipak bolje pričekati, iako stoji iza svojih odluka.

"Ne preporučujem da se tako rano krene jer onda uvijek moraš ići dalje da ti bore ne dođu. Po meni je bolje pričekati barem do 25. godine", savjetovala je, no dodala kako stoji iza svojih odluka. Dolazak u Hrvatsku za nju je značio i veliko osamostaljenje, od djevojke koja nije znala obavljati kućanske poslove postala je, kako sama kaže, prava domaćica.

Foto: RTL

Glasine o vezi izvan showa

Otvoreno je govorila i o svom odnosu s Karlom, koji je bio obilježen nepovjerenjem i glasinama da izvan showa ima dečka. "Nisam imala dečka. Zagreb je jako malen, i ako izađeš s nekim na piće ili se s nekim bolje razumiješ, to odmah protumače kao vezu. Imala sam dečka, a da nisam ni znala da ga imam", objasnila je. Priznaje kako ju je posebno pogodilo to što je Karlu više značilo ono što je čuo od drugih nego njezine riječi. "U jednom trenutku sam shvatila za koga se ja tu uopće borim. Za nekoga tko mi sjedi ispred mene i pita me je li istina ono što mu je netko drugi rekao", rekla je, dodajući: "Drago mi je da se to dogodilo jer sam shvatila kakav je kao osoba... Iskreno, za mene to nije bio muškarac, i to je to."

Foto: voyo

S drugim 'Gospodinom Savršenim', Petrom Rašićem, odnos je bio znatno drugačiji, ali bez romantične kemije. "Bio mi je jako drag, ali i jako dosadan. Meni treba neka akcija, a on je bio previše smiren za mene", priznala je. Iako je kuća bila puna tenzija, Soraya se trudila držati podalje od drama, pa je umjesto sukoba često preuzimala ulogu domaćice. "Ja sam stvarno jedina bila u cijeloj kući koja je kuhala za 20 cura. Radila sam paštu, piletinu s rižom, salate, pekla palačinke za cijelo selo", ispričala je.

Nakon teškog prekida u Njemačkoj, kada ju je bivši dečko prevario, priznaje da joj nije bilo lako ponovno vjerovati, no danas je situacija drugačija. "Emotivno sam zauzeta", otkrila je kroz osmijeh, dodajući kako je upoznala osobu koja ju čini sretnom. Uz ljubav, ima i jasne poslovne planove, želi otvoriti vlastiti kozmetički salon u centru Zagreba, a s obzirom na njezinu ambiciju, čini se da je to samo pitanje vremena.

