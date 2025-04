Šime napokon otkrio zašto Lauri nije htio reći svoj 'datum rođenja'

Šime Elez (26) i Miloš Mićović (37), glavne zvijezde aktualne sezone RTL-ovog showa Gospodina Savršenog, gostovali su u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić i otvoreno pričali o svemu, od boravka u showu do njihovih trenutnih odnosa s curama iz vile.

Kažu da im se život promijenio za 180 stupnjeva. Prepoznaju ih na ulici, u pošti, u dućanu -doslovno svuda. Ljudi im prilaze, smiju se čim ih ugledaju i žele popričati. Neki im čak dijele savjete i komentiraju njihove odluke iz emisije, pogotovo dok se show još emitirao. Miloš je rekao da se show itekako gleda i u Srbiji. Videa su svuda, na TikToku, Instagramu, Facebooku… Rekao je kako doslovno nije mogao otvoriti aplikaciju, a da mu nešto iz showa ne iskoči. Iako je koncept natjecanja 20 cura za jednog muškarca nekima možda neobičan, obojica kažu da su ga prihvatili kao eksperiment i jednostavno se prepustili.

Kad ih je Mojmira pitala po čemu nisu savršeni, Šime je priznao da ima puno mana i da mu je naziv "Gospodin Savršeni" zapravo i teret. Miloš je rekao da zna planuti i da ponekad donosi ishitrene odluke. A što je s ljubavi? Ništa od sretnih završetaka. Šime i Vanja su pokušali, ali nije išlo, a Miloš i Maida su se razišli već dan nakon finala. Miloš je rekao kako je komunikacija jednostavno nestala, a on nije netko tko će forsirati stvari.

Jedan od viralnih trenutaka iz showa bio je kad je Laura pitala Šimu kad mu je rođendan, a on joj nije htio reći.

"Meni se u tom momentu činilo da me pita to radi horoskopa. A ja sam mislio - ajmo se upoznati kao ljudi ili dvije osobnosti. Ti upoznaj mene, ja ću tebe. Pa ćemo vidjeti možemo li ili ne možemo. A ne to - ti si to i to po horoskopu, a ja ovo i ono", rekao je.

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku:

