GOSPODIN SAVRŠENI /

Ruža razdora: Ukrasti spoj ili sačuvati mir u vili?

Foto: Rtl

Novo jutro u vili donosi jedno ključno pitanje - treba li se posebna moć iskoristiti ili je bolje igrati na sigurno. Dvojbe su sve glasnije, savjeti sve kontradiktorniji, a pritisak raste iz minute u minutu

9.2.2026.
12:05
Hot.hr
Rtl
„Imaš dvije opcije: možeš ne iskoristiti ružu i ne zamjeriti se curama ili iskoristiti ružu i imati taj pritisak da se curama moraš pravdati“, upozorit će jedna djevojka. 

Kad Savršeni stignu u vilu, odluke naglo padaju, a reakcije djevojaka donose dodatni razdor među njima. „Samo me nemoj me poslije dočekati iza vrata s nečim“, poručit će djevojka koja se odvažila na potez večeri.

Dok jedni slave hrabrost, drugi je nazivaju očajem, a tenzije prerastaju u otvorene sukobe. „To je vrtić, dječja posla“, zaključit će netko sa strane, no čini se da emocije izmiču kontroli. 

 

Kako će završiti današnji spojevi i tko će platiti cijenu zbog pretjerane iskrenosti, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' -  dostupna od ponoći na platformi Voyo te od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

 

 

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026VoyoRtl
