Romantika i prvi koraci prema poljupcu - tko se izdvaja, a tko ostaje po strani?

Nakon ceremonije ruža djevojke pokušavaju uhvatiti ritam novog dana, no mir u vili kratko traje. „Taman mislim malo se smirilo pa opet malo zaiskri“, kroz smijeh komentira jedna djevojka.

I dok se neke djevojke osjećaju sve sigurnije, druge ne skrivaju frustraciju. „Karlo nije popričao sa mnom ni dvije minute i što da radim?“ čuje se uz bazen.

Nova pisma najavljuju prve spojeve nasamo, ali ne dijele svi oduševljenje. „Neka ide na spoj prva, prva će i ispasti“, kroz smijeh zaključila je jedna kandidatkinja.

U vili se sve više govori o taktiziranju i ponašanju pojedinih djevojaka. „Sve čuje, sve vidi, sve komentira…, to mi je katastrofa“, osvrću se djevojke na stanje u vili, a napetost polako raste.

Istovremeno, neke djevojke počinju razmišljati o promjeni smjera. „Karlo me ne ferma pet posto i počela sam primjećivati Petra“, priznaje jedna djevojka, odlučna istražiti novu priliku.

Tko će danas biti u fokusu Karla i Petra i uživati na spojevima - odgovore donosi nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', dostupna od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati i na RTL-u.

