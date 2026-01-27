FREEMAIL
TKO JE SAVRŠENI? /

Petar ili Karlo - potpuna zbrka u 'Gospodinu Savršenom'

Petar ili Karlo - potpuna zbrka u 'Gospodinu Savršenom'
Foto: Rtl

Prvi koktel party donosi prve nedoumice

27.1.2026.
16:34
Hot.hr
Rtl
Peta sezona najuzbudljivijeg showa 'Gospodin Savršeni' počela je na Voyo, sedam dana prije prikazivanja na RTL-u. Petar Rašić I Karlo Godec su Gospoda Savršeni. Pred njima je odmah na početku sezone velik izazov - brzi spojevi. Djevojke imaju priliku osvojiti ih na prvu. Jesu li u tome uspjele, odmjeravaju nakon što su se upoznale na prvom koktel partyju.

Foto: Rtl

Nije samo jedan - dvojica su: 'Molim? Tko je Petar?'

Ono što djevojke nisu znale kada su ušle u vilu na Kreti je da nisu sve bile na spoju s isti muškarcem. To je izazvalo veliki šok, nakon što je jedna od kandidatkinja upitala: 'Kako vam je bilo na spoju s Petrom?'

'Molim? Kojim Petrom?', iznenađeno je zastala druga kandidatkinja 'Gospodina Savršenog'. 

Foto: Rtl

'Mislila sam da su mu promašile ime. Da nisu zapamtile ime' priznaje jedna od djevojaka da nije bila uvjerena u priču drugih djevojaka. Nakon što su povezale da ih čekaju dvojica Savršenih, mašta je proradila: 'Jedva čekam vidjeti kakav je drugi Gospodin Savršeni.'

Foto: Rtl

No, prvo iznenađenje nije i jedino. 'Gospodina Savršenog' gledajte odmah na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 i na RTL-u. 

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte prve tri kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni': 'Konkurencija? Mislim, pogledaj me'

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026VoyoNova SezonaPetar RašićKarlo GodecMarko Vargek
