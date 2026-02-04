FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLEDAJ NA VOYO /

Ovu djevojku morate zamijetiti: 'Imam toliko ljubavi da nekad mislim da ću eksplodirati'

Ovu djevojku morate zamijetiti: 'Imam toliko ljubavi da nekad mislim da ću eksplodirati'
×
Foto: Rtl

Drukčija od svih - Gospodin Savršeni za nju ima samo lijepe riječi

4.2.2026.
17:16
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kako show 'Gospodin Savršeni' odmiče, tako se djevojke sve bolje upoznaju s Petrom i Karlom. Njih dvojica pokušavaju procijeniti koga sljedećeg pozvati na spoj nasamo. Na jednom takvom, Gospodin Savršeni biva oduševljen svojom partnericom na večeri.

Ovu djevojku morate zamijetiti: 'Imam toliko ljubavi da nekad mislim da ću eksplodirati'
Foto: Rtl

Slažu im se energije: 'Smiruje me'

'Smiruje me. Mislim da mi to treba', priznaje djevojka koju je Petar pozvao da provedu više vremena nasamo. Njega zanima više o njoj, a njoj nije problem podijeliti sebe. Ispričala mu je detalje o svojoj posljednjoj ljubavnoj vezi: "To mi je bilo jedno od najtežih razdoblja u životu. Bili smo ili neprijatelji ili smo se voljeli najviše na svijetu." 

"Ne volim se otvarati na početku. Ali to je njezin način da se povezuje. I ja to poštujem", priznaje Gospodin Savršeni da mu se sviđa njezina iskrenost koju u današnjem svijetu smatra rijetkom.

"Ja sam puna ljubavi. Imam ljubavi za sve. Imam toliko ljubavi da nekad mislim da ću eksplodirati", kaže vrlo otvoreno odabranica Gospodina Savršenog, a njemu se to jako sviđa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Koga je Petar izveo na spoj, doznajte odmah u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' na platformi Voyo, sedam dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, show 'Gospodin Savršeni' pratite od 21.15 i na RTL-u.

Gospodin SavrseniGospodin Savršeni 2026VoyoPetar RašićKarlo GodecMarko VargekNova Epizoda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GLEDAJ NA VOYO /
Ovu djevojku morate zamijetiti: 'Imam toliko ljubavi da nekad mislim da ću eksplodirati'