Ovu djevojku morate zamijetiti: 'Imam toliko ljubavi da nekad mislim da ću eksplodirati'

Kako show 'Gospodin Savršeni' odmiče, tako se djevojke sve bolje upoznaju s Petrom i Karlom. Njih dvojica pokušavaju procijeniti koga sljedećeg pozvati na spoj nasamo. Na jednom takvom, Gospodin Savršeni biva oduševljen svojom partnericom na večeri.

Foto: Rtl

Slažu im se energije: 'Smiruje me'

'Smiruje me. Mislim da mi to treba', priznaje djevojka koju je Petar pozvao da provedu više vremena nasamo. Njega zanima više o njoj, a njoj nije problem podijeliti sebe. Ispričala mu je detalje o svojoj posljednjoj ljubavnoj vezi: "To mi je bilo jedno od najtežih razdoblja u životu. Bili smo ili neprijatelji ili smo se voljeli najviše na svijetu."

"Ne volim se otvarati na početku. Ali to je njezin način da se povezuje. I ja to poštujem", priznaje Gospodin Savršeni da mu se sviđa njezina iskrenost koju u današnjem svijetu smatra rijetkom.

"Ja sam puna ljubavi. Imam ljubavi za sve. Imam toliko ljubavi da nekad mislim da ću eksplodirati", kaže vrlo otvoreno odabranica Gospodina Savršenog, a njemu se to jako sviđa.

