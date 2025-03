Ovo je prethodilo Laurinom ispadanju: 'Hladan si, ne da mi se tako niti razgovarati'

Na cocktail partyju, Šime je pozvao Lauru kako bi razgovarali, no ona se ubrzo ustala i otišla od njega. Ipak, Šime je došao do nje i nastavili su razgovor. "Hladan si, napeto mi je, ne da mi se tako niti razgovarati", objasnila mu je Laura, a on joj je pokušao objasniti da nije hladan i da ne želi da joj bude napeto.

"I ovo je oproštajni razgovor vjerojatno jer si tako i prošli put s Anom pričao pa je otišla žena doma", komentirala je Laura. "Nemam potrebu za tim i radije onda ne bih niti pričala s tobom pa me pošalji doma u miru", rekla mu je.

Šime joj je objasnio da ne želi da njegova pojava i pristup utječu na nju i njezino ponašanje i raspoloženje u tolikoj mjeri. "Znači, vidio sam koliki si ti napravila napredak otpočetka do sada i ne želim da sve to bacaš u vjetar. Ispast će da sada nemaš hrabrosti odraditi stvari do kraja", pokušao joj je objasniti.

"Mene baš boli briga, ja nisam takav egoist", odbrusila mu je Laura.

