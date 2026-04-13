Kajin tata stigao u Zagreb pa objavio fotografiju s Karlom: Evo što je rekao za njihovu vezu

Finale pete sezone popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' donijelo je rasplet kakav su mnogi gledatelji priželjkivali, Karlo je na kraju odabrao Kaju, a njihova ljubavna priča nastavila se i nakon što su se kamere ugasile.

Nedugo nakon završetka showa, na društvenim mrežama oglasila se Kajina majka, Ksenija Casar, koja je emotivnom objavom javno podržala svoju kćer i njezinog odabranika, a isto je sada učinio i Kajin tata Leon.

"Ponosan sam na svoju kćer. Neka sreća i ljubav budu s vama", poručio je Kajin tata na Facebooku uz fotografiju zaljubljenog para. No, tu nije stao. Naime, on je putem spomenute društvene mreže otkrio i kako je zbog Kaje i Karla došao i do Zagreba gdje par sada živi zajedno.

"U posjeti kćeri u Zagrebu", dodao je uz fotografiju na kojoj nasmijano pozira u društvu kćeri, njezinog dečka te njihovog četveronožnog ljubimca.

'Na prvu se dogodio taj neki klik'

Podsjetimo, u ekskluzivnom intervjuu za Net.hr Karlo i Kaja su progovorili o svojoj ljubavi i otkrili detalje veze.

"Na prvu se dogodio taj neki klik i već sam tu vidio da bi to moglo biti ono pravo. Što je više vrijeme odmicalo, to sam bio sigurniji i na kraju, da sam mogao birati kakvu bih osobu htio pored sebe, bila bi točno ovo što je Kaja", kazao nam je Karlo dok je Kaja dodala: "Jednostavno se volimo, razumijemo i uživamo u svakom trenutku zajedno".

